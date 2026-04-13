Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу - 13.04.2026 Украина.ру
Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу
2026-04-13T07:52
Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу

07:52 13.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Я не хочу Папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает, что это ужасно, что Америка атаковала Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп также заявил, что "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Президент США призвал папу Римского перестать угождать "левакам-радикалам" и "сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".
Папа Римский выступал с критикой действий США в Иране. В частности, называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля папа Римский после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
🟥 Трамп заявил, что его не волнует перспектива возобновления переговоров с Ираном. По его словам, военный потенциал Тегерана якобы уже серьезно подорван, а ракетные и производственные мощности "в значительной степени уничтожены". Он также обвинил Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

Кроме того, Трамп подтвердил, что блокада вступит в силу в ближайшее время, и отметил, что к ограничению иранского экспорта нефти подключаются и другие страны. По его утверждению, США не зависят от Ормузского пролива благодаря собственным ресурсам, а ситуация вокруг Ирана остаётся "под контролем".
🟥 Существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс после переговоров в Исламабаде.
🟥 Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе "целителя".
На сгенерированной искусственным интеллектом картинке Трамп изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Вокруг - люди, включая женщину в молитвенной позе, военный и медработник. На фоне - американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.
Публикация выполнена в стилистике, сочетающей религиозные и патриотические мотивы.
🟥 Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны Трампа и готов защищать страну в случае возможного вторжения. В интервью NBC News он подчеркнул, что Куба не стремится к войне, однако в случае эскалации "всем участникам придётся дорого заплатить".
Кубинский лидер также назвал введённую США блокаду несправедливой, обвинив Вашингтон в жесткости, и отверг любые разговоры о своём уходе с поста.
🟥 Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию Алекса Сороса, сына известного финансиста, о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявив, что "организация Сороса взяла страну под контроль".
🟥 Стоимость нефти на мировом рынке с утра понедельника превысила 100 долларов за баррель. Рост цен произошел на фоне заявлений США о начале блокады Ормузского пролива и судоходства из Ирана. Сейчас котировки достигли уже более 102 долларов.
🟥 Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с россиянами. Об этом сообщил представитель украинской федерации Александр Дядюра.
Сборные России и Украины впервые с 2022 года должны были сыграть 13 апреля в матче за седьмое место на Кубке мира.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранКубаДональд ТрампПапа РимскийПит ХегсетУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
08:33Главное за ночь 13 апреля
08:16Доживём до гитлерюгенда: почему Запад слеп, Украина обречена, а выход неясен — Азаров
08:00Как палестинцы и Израиль "взорвали" Ливан
07:52Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу
07:33"Успеть бы по-человечески пожить": чем сегодня живет ДНР
07:26ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией
07:04Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
07:00Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки
06:37"Сто тысяч раз уже бы эта война закончилась". Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:25Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие
06:10Пляска на костях и сражение с Одессой: как оскандалился профессор-антисемит
05:50"Сколько нас будут лупить? Пора давать жестокий отпор": Перенджиев о защите регионов от БПЛА
05:30"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию
05:21"Мне не нужен такой Папа": Трамп обрушился с критикой на Льва XIV
05:15"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе
05:00Эстония уже "заерзала": Перенджиев про "аккуратное" уничтожение дронов на территории Прибалтики
04:59Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2019 украинских беспилотников
04:45"Цены на нефть разделятся": политический аналитик рассказал о расколе мирового энергорынка
04:44Президент Кубы заявил о готовности "умереть за революцию" в случае вторжения США
04:30Иран "воюет за Россию": почему Тегеран объявил Украину своим врагом — мнение Перенджиева
Лента новостейМолния