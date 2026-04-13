Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T07:52

"Я не хочу Папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает, что это ужасно, что Америка атаковала Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.Трамп также заявил, что "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.Президент США призвал папу Римского перестать угождать "левакам-радикалам" и "сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".Папа Римский выступал с критикой действий США в Иране. В частности, называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля папа Римский после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.🟥 Трамп заявил, что его не волнует перспектива возобновления переговоров с Ираном. По его словам, военный потенциал Тегерана якобы уже серьезно подорван, а ракетные и производственные мощности "в значительной степени уничтожены". Он также обвинил Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.Кроме того, Трамп подтвердил, что блокада вступит в силу в ближайшее время, и отметил, что к ограничению иранского экспорта нефти подключаются и другие страны. По его утверждению, США не зависят от Ормузского пролива благодаря собственным ресурсам, а ситуация вокруг Ирана остаётся "под контролем".🟥 Существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс после переговоров в Исламабаде.🟥 Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе "целителя".На сгенерированной искусственным интеллектом картинке Трамп изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Вокруг - люди, включая женщину в молитвенной позе, военный и медработник. На фоне - американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.Публикация выполнена в стилистике, сочетающей религиозные и патриотические мотивы. 🟥 Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны Трампа и готов защищать страну в случае возможного вторжения. В интервью NBC News он подчеркнул, что Куба не стремится к войне, однако в случае эскалации "всем участникам придётся дорого заплатить". Кубинский лидер также назвал введённую США блокаду несправедливой, обвинив Вашингтон в жесткости, и отверг любые разговоры о своём уходе с поста.🟥 Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию Алекса Сороса, сына известного финансиста, о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявив, что "организация Сороса взяла страну под контроль".🟥 Стоимость нефти на мировом рынке с утра понедельника превысила 100 долларов за баррель. Рост цен произошел на фоне заявлений США о начале блокады Ормузского пролива и судоходства из Ирана. Сейчас котировки достигли уже более 102 долларов.🟥 Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с россиянами. Об этом сообщил представитель украинской федерации Александр Дядюра. Сборные России и Украины впервые с 2022 года должны были сыграть 13 апреля в матче за седьмое место на Кубке мира.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

