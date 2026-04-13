https://ukraina.ru/20260413/ssha-uzhe-segodnya-nachnut-polnuyu-morskuyu-blokadu-irana--centcom-1077821971.html
Центральное командование ВС США (CENTCOM) обещает начать блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, уже сегодня вечером. Заявление CENTCOM в ночь на 13 апреля опубликовано в социальной сети Х
украина.ру
новости
сша
армия сша
дональд трамп
иран
война в иране
военная эскалация
эскалация
ормуз
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102080/61/1020806137_0:373:3992:2619_1920x0_80_0_0_8e671473a973b9399edf1c4827f5052f.jpg
сша
иран
ближний восток
пакистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102080/61/1020806137_2:0:3991:2992_1920x0_80_0_0_197f5f1e74334387aec407f5d480070f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, армия сша, дональд трамп, иран, война в иране, военная эскалация, эскалация, ормуз, блокада, порты, ближний восток, переговоры, чем закончились переговоры, пакистан
Украина.ру, Новости, США, Армия США, Дональд Трамп, Иран, война в Иране, военная эскалация, эскалация, Ормуз, блокада, порты, Ближний Восток, переговоры, чем закончились переговоры, Пакистан
США уже сегодня начнут полную морскую блокаду Ирана — CENTCOM
03:11 13.04.2026 (обновлено: 03:15 13.04.2026)
Центральное командование ВС США (CENTCOM) обещает начать блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, уже сегодня вечером. Заявление CENTCOM в ночь на 13 апреля опубликовано в социальной сети Х
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут реализацию блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10:00 по восточному времени [17:00 мск] в соответствии с объявлением президента", — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что запрет распространяется на суда из любых стран, если они следуют в или из иранских портов и прибрежных районов Исламской Республики. Блокада касается всех иранских портов в Персидском и Оманском заливах.
"Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", — уточняется в заявлении.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале полной морской блокады Ормузского пролива из-за провала переговоров в Пакистане. По его словам, американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для гражданских судов при выполнении определенных условий.
Позже он заявил, что Иран и США не подписали соглашение в Исламабаде по вине Вашингтона. По его словам, до подписания меморандума оставалось совсем немного, однако в этот момент Тегеран столкнулся с "максимализмом и постоянным изменением условий" со стороны Вашингтона.
Турецкий журналист Четинер Четин высказался о переговорах менее дипломатично.
"Между министром Аббасом Аракчи и [представителем США Стивом] Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьёзных разногласий по поводу управления Ормузским проливом… Никогда не угрожайте иранцам…", — написал турецкий журналист.
В настоящий момент диалог приостановлен. Тем не менее, по данным телеканала Al Arabiya, представители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — продолжают находиться в Исламабаде для возможного продолжения переговорного процесса.