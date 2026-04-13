США уже сегодня начнут полную морскую блокаду Ирана — CENTCOM

Центральное командование ВС США (CENTCOM) обещает начать блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, уже сегодня вечером. Заявление CENTCOM в ночь на 13 апреля опубликовано в социальной сети Х

2026-04-13T03:11

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут реализацию блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10:00 по восточному времени [17:00 мск] в соответствии с объявлением президента", — говорится в заявлении.Подчёркивается, что запрет распространяется на суда из любых стран, если они следуют в или из иранских портов и прибрежных районов Исламской Республики. Блокада касается всех иранских портов в Персидском и Оманском заливах."Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", — уточняется в заявлении.Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале полной морской блокады Ормузского пролива из-за провала переговоров в Пакистане. По его словам, американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для гражданских судов при выполнении определенных условий.Позже он заявил, что Иран и США не подписали соглашение в Исламабаде по вине Вашингтона. По его словам, до подписания меморандума оставалось совсем немного, однако в этот момент Тегеран столкнулся с "максимализмом и постоянным изменением условий" со стороны Вашингтона.Турецкий журналист Четинер Четин высказался о переговорах менее дипломатично."Между министром Аббасом Аракчи и [представителем США Стивом] Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьёзных разногласий по поводу управления Ормузским проливом… Никогда не угрожайте иранцам…", — написал турецкий журналист.В настоящий момент диалог приостановлен. Тем не менее, по данным телеканала Al Arabiya, представители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — продолжают находиться в Исламабаде для возможного продолжения переговорного процесса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

