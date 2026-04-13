Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана

Президент России Владимир Путин показал всему миру позицию России в отношении конфликта на Ближнем Востоке во время беседы с иранским лидером Масудом Пезешкианом, пишет китайское издание Sohu. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T23:57

По мнению издания, российский лидер дал понять, что продолжит искать политические и дипломатические пути урегулирования. Москва будет активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану. Путин показал, что Россия не намерена бездействовать в условиях усиления давления со стороны США и Израиля.Ранее уведомлялось, что Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы работы трубопровода "Дружба", через который нефть поступает в Европейский союз.Песков также отметил, что предложение России принять иранский обогащенный уран остается в силе, но оно не было востребовано. Россия готова предоставить любые услуги, которые будут способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана. Решение президента США Дональда Трампа о блокировке Ормузского пролива может негативно повлиять на международные рынки.Кроме того, Песков подчеркнул, что европейские политики не скрывают своей линии на продолжение войны на Украине. Любые действия Евросоюза по подпитке милитаристских устремлений Киева не способствуют урегулированию. Москва нацелена на достижение целей специальной военной операции — спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока переговоры не дадут результатов.Венгрия сделала свой выбор на парламентских выборах, Россия с уважением к нему относится и заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией. В Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины - Песков рассказал о поставках в ЕС по "Дружбе", об СВО и войне с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

