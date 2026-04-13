Папа Римский дал ответ Трампу. Главное к этому часу
Папа Римский Лео XIV ответил президенту США Дональду Трампу, что не боится его администрации. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 13 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T15:50
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Лев XIV добавил, что церковь не относится к политике, а сам он верит в послание Евангелия о миротворчестве. Ранее Трамп резко раскритиковал понтифика, заявив, что тот "ужасен во внешней политике" и проявляет слабость в вопросах преступности.
В публикации глава Белого дома выразил несогласие с позицией папы римского по Ирану и действиям США за рубежом, в том числе в отношении Венесуэлы. По его словам, он действует в соответствии с мандатом избирателей и не принимает критику в свой адрес.
Президент США также заявил, что папа должен быть благодарен за свое назначение, так как церковь назначила его "только потому, что он американец", а также усомнился в эффективности работы главы Римско-католической церкви, добавив, что не является его сторонником.
Другие новости к этому часу:
🟦 Президент Индонезии Прабово Субианто, встретившись с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, поздравил президента РФ с Пасхой и Днём космонавтики.
🟦 Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, это недружественная страна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
🟦 Камнепад завалил выезд из туннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии. О пострадавших не сообщается. Региональное МЧС призвало водителей не выезжать на трассу.
🟦 Комитет ГД одобрил штрафы за "затирание" крестов на изображениях. Штрафы за изображение культовых зданий без религиозных символов составят до 300 тысяч рублей.
🟦 Спортсменам из России и Белоруссии по водным видам спорта разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом говорится в заявлении Международной федерации водных видов (World Aquatics).
🟦 Второй раунд переговоров с США возможен при принятии условий Ирана, заявил иранский посол в Индии Мохаммад Фатхали.
Между тем украинской сборной грозит дисквалификация за отказ от матча с Россией. Представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра заявил, что украинские спортсмены точно не выйдут на состязаться с россиянами в рамках Кубка мира и из-за такого решения федерация может быть наказана.