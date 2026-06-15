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Погибли люди, разрушены дома: ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией

Погибли люди, разрушены дома: ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией - 15.06.2026 Украина.ру

Погибли люди, разрушены дома: ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ, передает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T07:53

2026-06-15T07:53

2026-06-15T07:53

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вооруженные силы украины

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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО сбила над регионом 16 украинских беспилотников.Согласно первичной информации, три человека погибли, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали при атаке БПЛА по жилому сектору тульского городского округа. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Губернатор уточнил, что в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА ВСУ сбиты в Таганроге, а также Миллеровском и Азовском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, ростовская область, москва, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины