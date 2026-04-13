https://ukraina.ru/20260413/es-narushil-svoyu-protseduru-sanktsiy-pri-blokirovke-rossiyskikh-aktivov-1077858191.html

ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов

Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры единогласием, говорится в выдержках из иска Банка России к Совету Европейского союза. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T23:48

евросоюз

виктор орбан

венгрия

новости

россия

украина

владимир путин

ес

еврокомиссия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg

В иске указывается, что регламент был принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 Договора о функционировании Европейского союза не может служить надлежащей основой для принятых мер. По своей сути они относятся к ограничительным мерам в отношении субъекта третьего государства и должны были быть приняты на основании статьи 215, которая требует единогласия членов совета.В иске подчеркивается, что ЕС фактически злоупотребил своими полномочиями, а также нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал должным образом введенные ограничения. Центробанк также утверждает, что совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю.Центральный банк России 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов. Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.После начала специальной военной операции Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.Ранее уведомлялось, что Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы. Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий, призванных обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС.Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка - ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

