ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов
Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры единогласием, говорится в выдержках из иска Банка России к Совету Европейского союза. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T23:48
В иске указывается, что регламент был принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 Договора о функционировании Европейского союза не может служить надлежащей основой для принятых мер. По своей сути они относятся к ограничительным мерам в отношении субъекта третьего государства и должны были быть приняты на основании статьи 215, которая требует единогласия членов совета.В иске подчеркивается, что ЕС фактически злоупотребил своими полномочиями, а также нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал должным образом введенные ограничения. Центробанк также утверждает, что совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю.Центральный банк России 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов. Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.После начала специальной военной операции Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.Ранее уведомлялось, что Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы. Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий, призванных обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС.Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка - ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка - ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии.