Финский политик предупредил о риске жесткого ответа РФ из-за запусков дронов ВСУ через территорию страны

Финский политик предупредил о риске жесткого ответа РФ из-за запусков дронов ВСУ через территорию страны - 12.04.2026 Украина.ру

Финский политик предупредил о риске жесткого ответа РФ из-за запусков дронов ВСУ через территорию страны

Использование Финляндии для транзита украинских беспилотников может спровоцировать жесткую реакцию со стороны Москвы. Об этом 12 апреля заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема

2026-04-12T12:27

2026-04-12T12:27

2026-04-12T12:27

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил обеспокоенность в связи с использованием воздушного пространства Финляндии для запусков украинских беспилотников. По его словам, такая активность может повлечь жесткий ответ со стороны России."Ситуация чрезвычайно серьезная, а правительство продолжает игнорировать ее", - написал Мема в соцсети X.Политик считает, что от киевских властей необходимо немедленно потребовать прекратить подобные атаки через финскую территорию. Он также с сарказмом отметил, что вступление Финляндии в НАТО уже приносит свои плоды: страна из мирного государства превращается в поле боя для беспилотников.Обострение дискуссии связано с серией инцидентов на территории Финляндии. Накануне в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.До этого, 29 марта, на территории страны были найдены два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо признал этот факт нарушением территориальной целостности. Еще один беспилотник, также украинский, обнаружили 31 марта на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале. А на прошлой неделе финская телерадиокомпания Yle сообщила об очередном БПЛА.12 апреля финский военный журналист Кости Хейсканен сообщил о появлении группы иностранных наёмников на Покровском направлении. Подробнее в материале На Покровское направление прибыли наёмники из Финляндии и НорвегииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

финляндия

москва

спецоперация, сво, россия, финляндия, москва, вооруженные силы украины, нато, украина.ру