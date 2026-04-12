На Покровское направление прибыли наёмники из Финляндии и Норвегии
На Покровском (Красноармейском) направлении зафиксировано появление группы иностранных наёмников. Об этом 12 апреля сообщил финский военный журналист Кости Хейсканен в интервью изданию "Аргументы и факты" (АиФ)
2026-04-12T12:19
Финский военный журналист Кости Хейсканен сообщил, что на Покровском (Красноармейском) участке фронта зафиксировано появление группы иностранных наёмников. По его словам, в район Покровска прибыли примерно десять граждан Финляндии, которых он описал как "десять двухметровых финнов".В беседе с АиФ Хейсканен отметил, что прибытие этого подразделения, связанного с НАТО, держалось в строгом секрете. Иностранные бойцы прикреплены к украинским частям, специализирующимся на использовании беспилотников. По данным журналиста, вместе с финнами действуют также норвежские военнослужащие в составе дрон-подразделений. Их задачей, по их собственным заявлениям, является уничтожение российской техники.Хейсканен добавил, что все перечисленные наёмники прошли подготовку по управлению БПЛА и уже приступили к выполнению боевых задач на данном участке фронта.Кроме того, журналист связал их появление с идеологической обработкой в Финляндии, отметив, что некоторые молодые финны считают своим долгом участвовать в конфликте на стороне Украины.12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Подробнее в материале ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти 2000 раз с момента его начала. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
