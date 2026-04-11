Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина

В Шосткинском районе штурмовые группы "северян" зачищают лесные массивы и уничтожают оборонительные рубежи ВСУ. Тем временем противник строит новую линию укреплений Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-04-11T06:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Описывая обстановку на Северном направлении, Алехин сообщил, что в Шосткинском районе штурмовые группы "северян" продолжают зачистку лесных массивов. "Уничтожают оборонительные рубежи ВСУ".По словам эксперта, ВСУ укрепляет оборону по направлению к Харькову и Сумам. "Силами инженерного батальона 710-й отдельной бригады охраны Украины, а также жителей Харьковской области, противник оборудует новую сеть укреплений по рубежу Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук", — отмечает Алехин.Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что "режим Зеленского" оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области, добавил он.По словам эксперта, националисты видят в этом признак того, что Киев готовится к потере территорий. "Они считают, что Зеленский уже сейчас закладывает новую линию обороны, по сути сдавая Харьковщину без боя", — пояснил Алехин."Для них это предательство. Они кричат, что вместо того чтобы защищать землю, режим просто отгораживается от неё бетоном и колючей проволокой", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.Также на тему специальной военной операции — в статье Владимира Скачко "Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов" на сайте Украина.ру.

новости, харьковская область, харьков, сумы, геннадий алехин, главные новости, главное, сумская область, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, военный эксперт, война на украине