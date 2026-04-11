Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина
Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина
Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина - 11.04.2026 Украина.ру
Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина
В Шосткинском районе штурмовые группы "северян" зачищают лесные массивы и уничтожают оборонительные рубежи ВСУ. Тем временем противник строит новую линию укреплений Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-11T06:00
2026-04-11T06:00
Описывая обстановку на Северном направлении, Алехин сообщил, что в Шосткинском районе штурмовые группы "северян" продолжают зачистку лесных массивов. "Уничтожают оборонительные рубежи ВСУ".По словам эксперта, ВСУ укрепляет оборону по направлению к Харькову и Сумам. "Силами инженерного батальона 710-й отдельной бригады охраны Украины, а также жителей Харьковской области, противник оборудует новую сеть укреплений по рубежу Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук", — отмечает Алехин.Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что "режим Зеленского" оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области, добавил он.По словам эксперта, националисты видят в этом признак того, что Киев готовится к потере территорий. "Они считают, что Зеленский уже сейчас закладывает новую линию обороны, по сути сдавая Харьковщину без боя", — пояснил Алехин."Для них это предательство. Они кричат, что вместо того чтобы защищать землю, режим просто отгораживается от неё бетоном и колючей проволокой", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.Также на тему специальной военной операции — в статье Владимира Скачко "Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов" на сайте Украина.ру.
Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина

06:00 11.04.2026
 
В Шосткинском районе штурмовые группы "северян" зачищают лесные массивы и уничтожают оборонительные рубежи ВСУ. Тем временем противник строит новую линию укреплений Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая обстановку на Северном направлении, Алехин сообщил, что в Шосткинском районе штурмовые группы "северян" продолжают зачистку лесных массивов. "Уничтожают оборонительные рубежи ВСУ".
По словам эксперта, ВСУ укрепляет оборону по направлению к Харькову и Сумам. "Силами инженерного батальона 710-й отдельной бригады охраны Украины, а также жителей Харьковской области, противник оборудует новую сеть укреплений по рубежу Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук", — отмечает Алехин.
Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что "режим Зеленского" оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области, добавил он.
По словам эксперта, националисты видят в этом признак того, что Киев готовится к потере территорий. "Они считают, что Зеленский уже сейчас закладывает новую линию обороны, по сути сдавая Харьковщину без боя", — пояснил Алехин.
"Для них это предательство. Они кричат, что вместо того чтобы защищать землю, режим просто отгораживается от неё бетоном и колючей проволокой", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.
Также на тему специальной военной операции — в статье Владимира Скачко "Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов" на сайте Украина.ру.
