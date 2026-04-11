Трамп не знает, как пройдут американо-иранские переговоры в Исламабаде
Президент США Дональд Трамп 11 апреля в интервью телеканалу NewsNation признался, что не представляет, как будут развиваться переговоры между американской и иранской делегациями, которые проходят в субботу в столице Пакистана при посредничестве Исламабада
2026-04-11T16:51
16:51 11.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп 11 апреля в интервью телеканалу NewsNation признался, что не представляет, как будут развиваться переговоры между американской и иранской делегациями, которые проходят в субботу в столице Пакистана при посредничестве Исламабада
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет представления о том, как пройдут переговоры между делегациями США и Ирана в Исламабаде. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка телеканала NewsNation, сославшаяся на беседу с американским лидером.
"Президент Трамп сказал мне, что он "понятия не имеет", как будут проходить сегодняшние переговоры между США и Ираном", — написала журналистка.
Ранее Трамп подтвердил телеканалу, что переговоры официально начались. Встреча делегаций двух стран проходит в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который выразил надежду на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. По данным CNN, переговоры ведутся как напрямую, так и через посредников.
Накануне Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что США согласились с иранским предложением из десяти пунктов, после чего Тегеран в ближайшее время начнёт переговоры с Вашингтоном в Исламабаде.
