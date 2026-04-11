https://ukraina.ru/20260411/tramp-ne-znaet-kak-proydut-amerikano-iranskie-peregovory-v-islamabade-1077789631.html

Трамп не знает, как пройдут американо-иранские переговоры в Исламабаде

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в интервью телеканалу NewsNation признался, что не представляет, как будут развиваться переговоры между американской и иранской делегациями, которые проходят в субботу в столице Пакистана при посредничестве Исламабада

2026-04-11T16:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет представления о том, как пройдут переговоры между делегациями США и Ирана в Исламабаде. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка телеканала NewsNation, сославшаяся на беседу с американским лидером."Президент Трамп сказал мне, что он "понятия не имеет", как будут проходить сегодняшние переговоры между США и Ираном", — написала журналистка.Ранее Трамп подтвердил телеканалу, что переговоры официально начались. Встреча делегаций двух стран проходит в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который выразил надежду на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. По данным CNN, переговоры ведутся как напрямую, так и через посредников.Накануне Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что США согласились с иранским предложением из десяти пунктов, после чего Тегеран в ближайшее время начнёт переговоры с Вашингтоном в Исламабаде.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

