МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров - 11.06.2026 Украина.ру
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МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров
МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров - 11.06.2026 Украина.ру
МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров
Полиция Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом ликвидировала организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила деньги через подставные фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
2026-06-11T13:26
2026-06-11T13:26
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В Северной столице пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на "теневом" банкинге. Как сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась совместно с Росфинмониторингом.По данным следствия, с октября 2023 года по декабрь 2025 года злоумышленники обналичивали и переводили денежные средства, забирая себе около 12% с каждой операции. Предварительный криминальный оборот составил более полумиллиарда рублей.В ходе расследования, возбуждённого по статье о незаконной банковской деятельности, были задержаны четверо фигурантов. Среди них — организатор, являвшийся учредителем коммерческих фирм, его соорганизатор, который координировал работу группы, а также два сообщника, занимавшиеся поиском клиентов и движением наличных.При обысках правоохранители изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, мобильные телефоны и другие улики.Троим задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, а предполагаемый организатор отправлен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.11 июня Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Московском регионе было предотвращено покушение на сотрудника Министерства обороны РФ. Подробнее в материале ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров

13:26 11.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Полиция Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом ликвидировала организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила деньги через подставные фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
В Северной столице пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на "теневом" банкинге. Как сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась совместно с Росфинмониторингом.
По данным следствия, с октября 2023 года по декабрь 2025 года злоумышленники обналичивали и переводили денежные средства, забирая себе около 12% с каждой операции. Предварительный криминальный оборот составил более полумиллиарда рублей.
В ходе расследования, возбуждённого по статье о незаконной банковской деятельности, были задержаны четверо фигурантов. Среди них — организатор, являвшийся учредителем коммерческих фирм, его соорганизатор, который координировал работу группы, а также два сообщника, занимавшиеся поиском клиентов и движением наличных.
При обысках правоохранители изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, мобильные телефоны и другие улики.
Троим задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, а предполагаемый организатор отправлен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
11 июня Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Московском регионе было предотвращено покушение на сотрудника Министерства обороны РФ. Подробнее в материале ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
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