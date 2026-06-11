https://ukraina.ru/20260611/11-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080105750.html
11 июня 2026 года, утренний эфир
11 июня 2026 года, утренний эфир - 11.06.2026 Украина.ру
11 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T12:31
2026-06-11T12:31
2026-06-11T12:31
новороссия
россия
херсонская область
александр васильев
черноморский флот
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Помощь защитникам, возвращающимся к мирной жизни после тяжелых ранений. Гость: Ольга Седляр - директор "Вместе"* Новороссия – жемчужина России. О разделе Черноморского флота в 1995 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Важный разговор.МинАПК о проблемах Херсонщины: вода, техника, кадры.Гость: Алиме Зарединова - и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области* Школы жизни. Как и чем сегодня живёт донецкий конный клуб "Ягуар"? Гость: Юлия Светличная -сотрудница конного клуба "Ягуар"* Знакомьтесь, Россия! Заповедный Валдай. Гость: Екатерина Богданова - посол гостеприимства Новгородской области, предприниматель развивающий инклюзивный и гастрономический туризм
новороссия
россия
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080105550_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_868f122a42f529335464e6d4f3669108.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, россия, херсонская область, александр васильев, черноморский флот, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Херсонская область, Александр Васильев, Черноморский флот, Новороссия сегодня
11 июня 2026 года, утренний эфир
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Помощь защитникам, возвращающимся к мирной жизни после тяжелых ранений. Гость: Ольга Седляр - директор "Вместе"
* Новороссия – жемчужина России. О разделе Черноморского флота в 1995 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
МинАПК о проблемах Херсонщины: вода, техника, кадры.
Гость: Алиме Зарединова - и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области
* Школы жизни. Как и чем сегодня живёт донецкий конный клуб "Ягуар"? Гость: Юлия Светличная -сотрудница конного клуба "Ягуар"
* Знакомьтесь, Россия! Заповедный Валдай. Гость: Екатерина Богданова - посол гостеприимства Новгородской области, предприниматель развивающий инклюзивный и гастрономический туризм