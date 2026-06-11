https://ukraina.ru/20260611/11-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080105750.html

11 июня 2026 года, утренний эфир

11 июня 2026 года, утренний эфир - 11.06.2026 Украина.ру

11 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T12:31

2026-06-11T12:31

2026-06-11T12:31

новороссия

россия

херсонская область

александр васильев

черноморский флот

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Помощь защитникам, возвращающимся к мирной жизни после тяжелых ранений. Гость: Ольга Седляр - директор "Вместе"* Новороссия – жемчужина России. О разделе Черноморского флота в 1995 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Важный разговор.МинАПК о проблемах Херсонщины: вода, техника, кадры.Гость: Алиме Зарединова - и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области* Школы жизни. Как и чем сегодня живёт донецкий конный клуб "Ягуар"? Гость: Юлия Светличная -сотрудница конного клуба "Ягуар"* Знакомьтесь, Россия! Заповедный Валдай. Гость: Екатерина Богданова - посол гостеприимства Новгородской области, предприниматель развивающий инклюзивный и гастрономический туризм

новороссия

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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