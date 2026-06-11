https://ukraina.ru/20260611/vse-obekty-porazheny-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiyskomu-oruzhiyu-ne-nuzhna-reklama-1080105308.html

"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама"

"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама" - 11.06.2026 Украина.ру

"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама"

Минобороны России не рекламирует результаты своей работы, в отличие от украинской пропаганды. У Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов ВСУ немного, но они умеют все "красиво преподнести". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T12:23

2026-06-11T12:23

2026-06-11T12:23

новости

украина

запад

калининград

украина.ру

сво

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_237:241:1402:896_1920x0_80_0_0_b0576e5f652e3b6c638811aed9ca523c.jpg

Рассуждая о восприятии российского оружия на Западе, эксперт отметил, что информационные службы Минобороны не "рекламируют" результаты своей работы."Они просто говорят: "Нанесен удар по местам сборки и хранения БПЛА. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты". Ни тебе объективного контроля, ни тебе результата удара. Хотя эффект, несомненно, есть", — заявил Зверев.Зверев отметил, что у Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов гораздо меньше, но они умеют его красиво преподнести. Реальная же эффективность, по его словам, определяется не по газетным публикациям — этим занимаются специально обученные люди, которые смотрят, что, куда и как попало.Зверев напомнил, как недавно один украинский эксперт признал: "Прилетело восемь гиперзвуковых "Цирконов". Раньше столько не прилетало. Мы ничего не сбили. Все попало". По словам Юрия Зверева, иначе и быть не могло — скорость "Циркона" вдвое превышает максимальную скорость перехвата ракетами Patriot.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.

украина

запад

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, калининград, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, циркон, бпла, война, война на украине, минобороны, военный эксперт