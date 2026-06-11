"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама" - 11.06.2026 Украина.ру
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"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама"
"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама" - 11.06.2026 Украина.ру
"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама"
Минобороны России не рекламирует результаты своей работы, в отличие от украинской пропаганды. У Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов ВСУ немного, но они умеют все "красиво преподнести". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-11T12:23
2026-06-11T12:23
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Рассуждая о восприятии российского оружия на Западе, эксперт отметил, что информационные службы Минобороны не "рекламируют" результаты своей работы."Они просто говорят: "Нанесен удар по местам сборки и хранения БПЛА. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты". Ни тебе объективного контроля, ни тебе результата удара. Хотя эффект, несомненно, есть", — заявил Зверев.Зверев отметил, что у Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов гораздо меньше, но они умеют его красиво преподнести. Реальная же эффективность, по его словам, определяется не по газетным публикациям — этим занимаются специально обученные люди, которые смотрят, что, куда и как попало.Зверев напомнил, как недавно один украинский эксперт признал: "Прилетело восемь гиперзвуковых "Цирконов". Раньше столько не прилетало. Мы ничего не сбили. Все попало". По словам Юрия Зверева, иначе и быть не могло — скорость "Циркона" вдвое превышает максимальную скорость перехвата ракетами Patriot.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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"Все объекты поражены": эксперт объяснил, почему российскому оружию не нужна "реклама"

12:23 11.06.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Минобороны России не рекламирует результаты своей работы, в отличие от украинской пропаганды. У Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов ВСУ немного, но они умеют все "красиво преподнести". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Рассуждая о восприятии российского оружия на Западе, эксперт отметил, что информационные службы Минобороны не "рекламируют" результаты своей работы.
"Они просто говорят: "Нанесен удар по местам сборки и хранения БПЛА. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты". Ни тебе объективного контроля, ни тебе результата удара. Хотя эффект, несомненно, есть", — заявил Зверев.
Зверев отметил, что у Украины в этом плане всё наоборот: эффекта от ударов гораздо меньше, но они умеют его красиво преподнести.
Реальная же эффективность, по его словам, определяется не по газетным публикациям — этим занимаются специально обученные люди, которые смотрят, что, куда и как попало.
Зверев напомнил, как недавно один украинский эксперт признал: "Прилетело восемь гиперзвуковых "Цирконов". Раньше столько не прилетало. Мы ничего не сбили. Все попало". По словам Юрия Зверева, иначе и быть не могло — скорость "Циркона" вдвое превышает максимальную скорость перехвата ракетами Patriot.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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