Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260411/nevidimyy-partner-rol-kitaya-v-amerikano-iranskom-peremirii--1077766612.html
Невидимый партнер. Роль Китая в американо-иранском перемирии
Детали и обстоятельства договорённостей о перемирии между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном – с другой, проясняют особую роль Китая в этом соглашении. Стороны договорились начать переговоры в Исламабаде, столице Пакистана, 10 апреля сроком на две недели, а Иран объявил, что две недели Ормузский пролив будет безопасен для судоходства.
эксклюзив
нато
оон
мид
дональд трамп
китай
иран
пакистан
сша
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077756019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c243c7643910c3e0d3bcdfcef7e104b9.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077756019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4bb6607a23088b1aaaefb02e0fb8751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
09:42 11.04.2026
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Виктор Пироженко авторы
Виктор Пироженко
автор
Все материалы
Детали и обстоятельства договорённостей о перемирии между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном – с другой, проясняют особую роль Китая в этом соглашении. Стороны договорились начать переговоры в Исламабаде, столице Пакистана, 10 апреля сроком на две недели, а Иран объявил, что две недели Ормузский пролив будет безопасен для судоходства.
На первый взгляд ключевую роль в нынешнем посредничестве при достижении перемирия между США-Израилем и Ираном сыграл Пакистан. Действительно, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели консультации с региональными лидерами и поддерживали дипломатические контакты как с Тегераном, так и с Вашингтоном. По мнению политических наблюдателей, нейтралитет Пакистана, подкреплённый давними связями со всеми заинтересованными сторонами, даёт ему уникальные возможности для продвижения диалога.
Интерес и предпосылки к посреднической миссии Пакистана очевидны: Пакистан имеет протяжённую общую границу с Ираном; его роднит с Ираном общая исламская культура; Исламабад является основным союзником США вне НАТО, что определяет его особые отношения с американскими военными чиновниками.
В Китае приводят мнение пакистанских военных экспертов, которые оценивают успех Пакистана в организации переговоров, как "выдающееся достижение", отмечая, что когда-то считалось маловероятным, что двум сторонам – США и Ирану, испытывающим взаимное недоверие, удастся собраться за одним столом.
Китайские официальные источники избегают разговоров на тему о посреднической роли Пекина и о том, что Китай призвал Иран согласиться на прекращение огня, но и не опровергают сообщения и предположения на эту тему. Многие китайские политические наблюдатели считают это косвенным подтверждением особой посреднической роли Пекина.
Показательна, в частности, реакция официального представителя МИД Китая Мао Нин на сообщение британской "Гардиан" о том, что Китай напрямую призвал Иран согласиться на прекращение огня и пообещал выступить гарантом безопасности Ирана на любых переговорах, включая гарантии жизни и здоровью иранских официальных лиц. Издание при этом ссылалось на информацию от пакистанских официальных лиц.
Мао Нин заявила в четверг, что Китай "последовательно выступает за скорейшее прекращение огня и боевых действий, а также за разрешение споров политическими и дипломатическими средствами, чтобы в конечном итоге достичь долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".
По её словам, Китай надеется на урегулирование сторонами своих разногласий путём диалога и переговоров, и продолжит прилагать усилия для снижения напряженности и содействия прекращению конфликта.
Если бы сообщение о роли Китая оказалось ложным, то в таких ситуациях из Пекина следует однозначное опровержение, а его в этом случае не было.
В реальности, при всех значительных посреднических усилиях Пакистана ведущую роль всё-таки сыграл Китай. Есть ряд ключевых условий и признаков, которые позволяют делать выводы об особой теневой роли Китая в достижении перемирия. Пакистан в большей степени играл представительскую роль и предоставил площадку для переговоров, а Пекин, находясь в тесных доверительных отношениях с Исламабадом, как своим "всепогодным стратегическим партнёром", и с иными сторонами мог дать необходимые в таких случаях гарантии иранской стороне.
Следует обратить внимание на тот факт, что Китай совместно с Пакистаном выдвинул в начале апреля инициативу по восстановлению мира и стабильности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке, своеобразный мирный план.
Затем последовало совместное вето Китая и России в Совете Безопасности ООН 7 апреля на проект резолюции о безопасности судоходства в Ормузском проливе. Оно фактически сорвало планы США и Израиля использовать СБ ООН для узаконивания их агрессии против Ирана и создало необходимые предпосылки для перемирия.
Одновременно с этим американская "Нью-Йорк таймс" проинформировала, что непосредственно перед достижением соглашения о прекращении огня Китай призвал Иран проявить сдержанность для разрядки ситуации.
Из кулуарных слухов и многочисленных утечек в западных СМИ следует, что Китай на протяжении всего переговорного процесса играл активную роль, уговаривая Иран положительно ответить на предложение США о прекращении огня и перемирии, действуя в основном через посредников — Пакистан, Турцию, Египет.
Президент США Трамп фактически подтвердил особую роль Китая в достижении соглашения о прекращении огня, сказав, что, по его мнению, именно Китай подтолкнул Иран к участию в переговорах.
Всё это происходило на фоне энергичной дипломатической деятельности главы МИД КНР Ван И, который провёл несколько десятков телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств соответствующих стран. Специальный представитель китайского правительства по делам Ближнего Востока совершал неоднократные челночные поездки в регион.
Успех посреднических усилий Китая обуславливается особым положением Китая в делах Ближнего Востока, которое позволяет поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами. С Ираном у Китая стратегическое сотрудничество, со странами Персидского залива - всесторонние стратегические отношения, с Израилем - тесные экономические и технологические связи.
Китайские эксперты подчёркивают, что благодаря внешнеполитической установке КНР - "не занимать чью-либо сторону" Пекин в марте 2023 года успешно выступил посредником в достижении исторического соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении дипломатических отношений. Это заложило прочную основу для нынешнего посредничества, а в случае и его успеха, роль и влияние Китая в ближневосточных делах укрепятся и сравняются с влиянием иных великих держав.
Помогло Китаю также сильное экономическое влияние на Иран. Китай остаётся крупнейшим экспортным рынком и вторым по величине источником импорта Ирана. Согласно 25-летней программе всестороннего сотрудничества, которую Китай и Иран подписали в 2021 году Китай обязался вложить в Иран 400 млрд долларов, из которых около 280 млрд — в разработку нефтяных и газовых месторождений, а остальные 120 млрд — в строительство железных дорог, портов, сетей 5G и электростанций.
За соглашением о прекращении огня скрываются глубокие разногласия между США и Ираном и мирный исход текущего кризиса в регионе не предрешён.
Очевидно, что, действуя в своём традиционном стиле, Китай в дальнейших посреднических усилиях будет избегать обязательств в сфере безопасности и сосредоточится на дипломатии и экономических связях, показывая возможности выигрыша для противоборствующих сторон в случае заключения устойчивого мира.
О том, как тем временем Пекин проводит политику мирного объединения с Тайванем - в статье китайского эксперта Сюй Цзицзюня "Встреча Си и Чжэн: политический сигнал эпохи — курс на мирное объединение"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНАТОООНМИДДональд ТрампКитайИранПакистанСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:51В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам
10:43Впервые опубликованы снимки радара ПРО в Катаре, поврежденного иранским беспилотником
10:36Экипаж "Артемиды-2" успешно вернулся на Землю. Главное к этому часу
10:30В Новороссийске обломки БПЛА повредили жилые дома и склад
10:21Вице-президент Вэнс прибыл в Пакистан перед переговорами с Ираном
10:10На что США и Иран потратят ближайшие две недели и к чему готовятся европейцы – Сазонова
10:10"Киев принял свое поражение". "На что вы надеялись, думая победить Россию?" Где сейчас политолог Карасев?
10:09Запад готовит вывоз людей с Украины. Хроника событий на утро 11 апреля
10:02В Кремле объявили о пасхальном перемирии. Главное к этому часу
09:56ВС РФ нанесли ночные удары по объектам ВСУ в двух областях Украины
09:42Невидимый партнер. Роль Китая в американо-иранском перемирии
09:21Зрада Экспресс: Чей Крым? Вопрос, за неправильный ответ на который отправляют в ссылку на Украину
09:17"Минотавр в Каннах", “Синяя борода" с острова Эпштейна, Скоропадский вместо Ленина. События культуры
08:43Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих
08:19Украинцы посылают ТЦК на три буквы. Но Буданов* не понимает, почему
08:13На паузе: как на фронте встретят Пасху
08:00Россия и Венгрия: 12 веков сотрудничества и конфликтов
07:58Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО
07:24Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:11Киберспорт как отражение СВО: какие игры о конфликте выходят в России и на Украине
Лента новостейМолния