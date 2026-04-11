https://ukraina.ru/20260411/nevidimyy-partner-rol-kitaya-v-amerikano-iranskom-peremirii--1077766612.html

Невидимый партнер. Роль Китая в американо-иранском перемирии

Детали и обстоятельства договорённостей о перемирии между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном – с другой, проясняют особую роль Китая в этом соглашении. Стороны договорились начать переговоры в Исламабаде, столице Пакистана, 10 апреля сроком на две недели, а Иран объявил, что две недели Ормузский пролив будет безопасен для судоходства.

2026-04-11T09:42

эксклюзив

нато

оон

мид

дональд трамп

китай

иран

пакистан

сша

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077756019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c243c7643910c3e0d3bcdfcef7e104b9.jpg

На первый взгляд ключевую роль в нынешнем посредничестве при достижении перемирия между США-Израилем и Ираном сыграл Пакистан. Действительно, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели консультации с региональными лидерами и поддерживали дипломатические контакты как с Тегераном, так и с Вашингтоном. По мнению политических наблюдателей, нейтралитет Пакистана, подкреплённый давними связями со всеми заинтересованными сторонами, даёт ему уникальные возможности для продвижения диалога.Интерес и предпосылки к посреднической миссии Пакистана очевидны: Пакистан имеет протяжённую общую границу с Ираном; его роднит с Ираном общая исламская культура; Исламабад является основным союзником США вне НАТО, что определяет его особые отношения с американскими военными чиновниками.В Китае приводят мнение пакистанских военных экспертов, которые оценивают успех Пакистана в организации переговоров, как "выдающееся достижение", отмечая, что когда-то считалось маловероятным, что двум сторонам – США и Ирану, испытывающим взаимное недоверие, удастся собраться за одним столом.Китайские официальные источники избегают разговоров на тему о посреднической роли Пекина и о том, что Китай призвал Иран согласиться на прекращение огня, но и не опровергают сообщения и предположения на эту тему. Многие китайские политические наблюдатели считают это косвенным подтверждением особой посреднической роли Пекина.Показательна, в частности, реакция официального представителя МИД Китая Мао Нин на сообщение британской "Гардиан" о том, что Китай напрямую призвал Иран согласиться на прекращение огня и пообещал выступить гарантом безопасности Ирана на любых переговорах, включая гарантии жизни и здоровью иранских официальных лиц. Издание при этом ссылалось на информацию от пакистанских официальных лиц.Мао Нин заявила в четверг, что Китай "последовательно выступает за скорейшее прекращение огня и боевых действий, а также за разрешение споров политическими и дипломатическими средствами, чтобы в конечном итоге достичь долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".По её словам, Китай надеется на урегулирование сторонами своих разногласий путём диалога и переговоров, и продолжит прилагать усилия для снижения напряженности и содействия прекращению конфликта.Если бы сообщение о роли Китая оказалось ложным, то в таких ситуациях из Пекина следует однозначное опровержение, а его в этом случае не было.В реальности, при всех значительных посреднических усилиях Пакистана ведущую роль всё-таки сыграл Китай. Есть ряд ключевых условий и признаков, которые позволяют делать выводы об особой теневой роли Китая в достижении перемирия. Пакистан в большей степени играл представительскую роль и предоставил площадку для переговоров, а Пекин, находясь в тесных доверительных отношениях с Исламабадом, как своим "всепогодным стратегическим партнёром", и с иными сторонами мог дать необходимые в таких случаях гарантии иранской стороне.Следует обратить внимание на тот факт, что Китай совместно с Пакистаном выдвинул в начале апреля инициативу по восстановлению мира и стабильности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке, своеобразный мирный план.Затем последовало совместное вето Китая и России в Совете Безопасности ООН 7 апреля на проект резолюции о безопасности судоходства в Ормузском проливе. Оно фактически сорвало планы США и Израиля использовать СБ ООН для узаконивания их агрессии против Ирана и создало необходимые предпосылки для перемирия.Одновременно с этим американская "Нью-Йорк таймс" проинформировала, что непосредственно перед достижением соглашения о прекращении огня Китай призвал Иран проявить сдержанность для разрядки ситуации.Из кулуарных слухов и многочисленных утечек в западных СМИ следует, что Китай на протяжении всего переговорного процесса играл активную роль, уговаривая Иран положительно ответить на предложение США о прекращении огня и перемирии, действуя в основном через посредников — Пакистан, Турцию, Египет.Президент США Трамп фактически подтвердил особую роль Китая в достижении соглашения о прекращении огня, сказав, что, по его мнению, именно Китай подтолкнул Иран к участию в переговорах.Всё это происходило на фоне энергичной дипломатической деятельности главы МИД КНР Ван И, который провёл несколько десятков телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств соответствующих стран. Специальный представитель китайского правительства по делам Ближнего Востока совершал неоднократные челночные поездки в регион.Успех посреднических усилий Китая обуславливается особым положением Китая в делах Ближнего Востока, которое позволяет поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами. С Ираном у Китая стратегическое сотрудничество, со странами Персидского залива - всесторонние стратегические отношения, с Израилем - тесные экономические и технологические связи.Китайские эксперты подчёркивают, что благодаря внешнеполитической установке КНР - "не занимать чью-либо сторону" Пекин в марте 2023 года успешно выступил посредником в достижении исторического соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении дипломатических отношений. Это заложило прочную основу для нынешнего посредничества, а в случае и его успеха, роль и влияние Китая в ближневосточных делах укрепятся и сравняются с влиянием иных великих держав.Помогло Китаю также сильное экономическое влияние на Иран. Китай остаётся крупнейшим экспортным рынком и вторым по величине источником импорта Ирана. Согласно 25-летней программе всестороннего сотрудничества, которую Китай и Иран подписали в 2021 году Китай обязался вложить в Иран 400 млрд долларов, из которых около 280 млрд — в разработку нефтяных и газовых месторождений, а остальные 120 млрд — в строительство железных дорог, портов, сетей 5G и электростанций.За соглашением о прекращении огня скрываются глубокие разногласия между США и Ираном и мирный исход текущего кризиса в регионе не предрешён.Очевидно, что, действуя в своём традиционном стиле, Китай в дальнейших посреднических усилиях будет избегать обязательств в сфере безопасности и сосредоточится на дипломатии и экономических связях, показывая возможности выигрыша для противоборствующих сторон в случае заключения устойчивого мира.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

