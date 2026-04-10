Встреча Си и Чжэн: политический сигнал эпохи — курс на мирное объединение и

В настоящее время Тайваньский политический деятель, глава партии Гоминьдан, госпожа Чжэн Ливэнь, совершает шестидневную официальную поездку по Китаю. По этому случаю мы представляем вниманию читателей аналитический материал от китайского журналиста и эксперта Сюй Цзицзюня*.

2026-04-10T15:02

10 апреля 2026 года в Восточном зале Дома народных собраний в Пекине состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина с председателем партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Это первая за последние десять лет встреча руководителей двух партий — событие, прошедшее на фоне сложной международной обстановки и обострения ситуации вокруг Тайваньского пролива, приобретает не только символическое, но и стратегическое значение.Речь идёт не просто о протокольном диалоге: через партийные каналы зафиксировали общую политическую установку: курс на мир, отказ от раскола и возвращение отношений через пролив в русло мирного развития. В условиях усиливающегося внешнего давления этот сигнал адресован не только двум берегам пролива, но и всему международному сообществу.Восточный зал Дома народных собраний — это место, где принимались решения исторического масштаба, включая вопросы возвращения Гонконга и Макао, вновь стал площадкой для диалога, имеющего отношение к национальному воссоединению. Сам выбор места проведения встречи несёт чёткое послание: Тайвань рассматривается как неотъемлемая часть Китая, а вопросы национального единства — как внутреннее дело, не подлежащее внешнему вмешательству.И это не просто риторика. Это подтверждение базового принципа: судьба нации определяется внутри неё самой, а мирный диалог является единственно легитимным инструментом разрешения исторических противоречий.Контекст: мир на грани и цена войныЗначимость встречи между Си Цзиньпином и Чжэн Ливэнь усиливается на фоне глобальных проблем. Мир остаётся в состоянии затяжной нестабильности, где крупные конфликты уже продемонстрировали разрушительную силу современной войны.Украинский кризис, продолжающийся с 2022 года, привёл к колоссальным потерям. По оценке Киевской школы экономики на март 2026 года, совокупные потери доходов Украины, с учётом прогнозов до конца 2026 года. достигли примерно 1,7 триллиона долларов. Разрушенные города, систематические удары по энергетической инфраструктуре, миллионы беженцев и масштабный экологический ущерб — всё это стало новой нормой конфликта высокой интенсивности.Не менее показателен и ближневосточный конфликт. С февраля 2026 года удары США и Израиля по Ирану привели к фактическому разгрому ключевых элементов военного потенциала страны: уничтожено около 80% систем ПВО, свыше 450 ракетных объектов, возможности ответного баллистического удара снижены на 90%. Производственные линии беспилотников "Шахед" разрушены, их мощность сократилась на 85%. Иранский флот понёс тяжёлые потери — до 160 кораблей уничтожены или выведены из строя, штаб ВМС разрушен, контроль над Персидским заливом утрачен. До 90% оборонно-промышленной базы, включая ключевые судостроительные предприятия, уничтожены.Всего за 38 дней боевых действий страна фактически лишилась военного потенциала, создававшегося на протяжении четырёх десятилетий. Итог — дестабилизация региона, сбои в морских перевозках, турбулентность на энергетических рынках, десятки тысяч погибших и миллионы перемещённых лиц.Эти конфликты демонстрируют тот факт. что современные высокотехнологичные войны с применением высокоточного оружия, беспилотных систем и средств дальнего поражения способны за считаные недели разрушить экономику, парализовать инфраструктуру и отбросить развитие стран на десятилетия назад.Тайваньский сценарий: глобальный эффект доминоНа этом фоне любые попытки форсировать сценарий "независимости Тайваня" приобретают характер стратегического риска. Потенциальный конфликт в Тайваньском проливе по своим последствиям может значительно превзойти как украинский, так и ближневосточный кризисы.Тайвань занимает ключевое место в глобальной полупроводниковой индустрии. Такие компании, как TSMC, контролируют подавляющую долю передовых технологических процессов. В случае войны цепочки поставок будут разорваны практически мгновенно.Согласно международным моделям, в наиболее тяжёлом сценарии уже в первый год конфликта мировой ВВП может сократиться почти на 10%, а совокупные экономические потери достигнут 10,6 триллиона долларов (около 333 триллионов новых тайваньских долларов). Экономика самого Тайваня может потерять до 40%. Удар затронет не только Китай и США, но и Японию, Южную Корею, Европейский союз — фактически всю глобальную экономическую систему.Военный аспект ещё более тревожен. Массовые ракетные удары, радиоэлектронная борьба, морская и воздушная блокада приведут к масштабному разрушению инфраструктуры острова. Потери среди населения будут значительными, а экологический ущерб — необратимым.Политическое послание: границы допустимогоВ этом контексте тезис о том, что курс на "независимость Тайваня" является тупиковым, приобретает не только идеологическое, но и прагматическое измерение. Он противоречит интересам населения по обе стороны пролива и выходит за рамки исторической логики развития региона.Сохранение диалога возможно лишь при опоре на "консенсус 1992 года" и отказе от сепаратистских установок тайваньской администрации. Визит Чжэн Ливэнь, позиционируемый как "поездка ради мира", и акцент на принципе "два берега — одна семья" отражают попытку вернуть политическое взаимодействие в конструктивное русло.Фактически встреча руководства КПК и Гоминьдана стала сигналом: любые попытки институционализации раскола встретят жёсткое противодействие со стороны всего китайского общества.Мирное объединение как стратегическая цельКонцепция мирного объединения с нашей стране рассматривается не только как национальная задача, но и как элемент глобальной стабильности позволяющей:· избежать военного сценария и связанных с ним разрушений;· интегрировать экономические ресурсы и обеспечить общий рост;· укрепить позиции Китая как ответственной перед человечеством мировой державы.Исторический опыт показывает: периоды, когда соблюдается принцип "одного Китая" и развивается двухстороннее сотрудничество, сопровождаются стабильностью и ростом. Напротив, отход от этой линии неизбежно ведёт к напряжённости и ухудшению социально-экономической ситуации.Итог: сигнал, адресованный мируСостоявшаяся встреча стала очередной вехой в развитии отношений между материковой частью нашей страны и провинцией Тайвань. Она продемонстрировала готовность материкового Китая продвигать повестку мирного объединения, опираясь на диалог и максимальную политическую гибкость.Для международного сообщества это также сигнал: наша страна последовательно продвигает принцип "китайцы решают китайские вопросы", предлагая альтернативу силовым сценариям, которые уже показали свою разрушительную эффективность в других регионах мира.Перспектива мирного объединения остаётся ключевым элементом стратегии развития и укрепления Китая. И, судя по текущей динамике, руководство нашей страны и весь китайский народ намерены добиваться этой цели, избегая военной эскалации, но одновременно чётко обозначая границы допустимого.Мирное объединение — это не только задача настоящего, но и проект будущего, последствия которого будут определять баланс сил в регионе и за его пределами на десятилетия вперёд.Перевод: Азат Рахманов*Сю Цзицзюнь, основатель и директор аналитического центра "Ханьтан Чжику"

Сюй Цзицзюнь

