"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП
Может ли бронетехника выдерживать удары дронов и оставаться в строю? Российские разработчики придумали систему "Ежик", которая взрывает вражеский беспилотник еще до до удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Журналист спросил эксперта, возможно ли создать "многоразовую" БМП, устойчивую к дронам. Эксперт рассказал об оригинальной разработке, под названием "Ежик".
"Берутся куски толстого троса, подключаются к системе электронного управления, обклеивается бронетехника. Идет определенное излучение. И дрон, который хочет ударить машину в самое слабое место (башня), взрывается", — пояснил он.
По словам Баранца, массово это пока не внедряется, но потенциал у системы большой. "Это не происходит массово, но это могло бы решить проблему", — эксперт.
Есть и другая разработка — мобильные отражатели беспилотников. "Их уже не приваривают, а прикрепляют на специальных магнитах. Экипаж видит на специальном мониторе, кто к нему летит", — добавил Баранец.
"Пожелаем нашим золотым головам удачи, чтобы все это внедрялось в войска", — резюмировал собеседник издания.
