"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП - 11.04.2026 Украина.ру
"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП
"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП

Может ли бронетехника выдерживать удары дронов и оставаться в строю? Российские разработчики придумали систему "Ежик", которая взрывает вражеский беспилотник еще до до удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Журналист спросил эксперта, возможно ли создать "многоразовую" БМП, устойчивую к дронам. Эксперт рассказал об оригинальной разработке, под названием "Ежик".
"Берутся куски толстого троса, подключаются к системе электронного управления, обклеивается бронетехника. Идет определенное излучение. И дрон, который хочет ударить машину в самое слабое место (башня), взрывается", — пояснил он.
По словам Баранца, массово это пока не внедряется, но потенциал у системы большой. "Это не происходит массово, но это могло бы решить проблему", — эксперт.
Есть и другая разработка — мобильные отражатели беспилотников. "Их уже не приваривают, а прикрепляют на специальных магнитах. Экипаж видит на специальном мониторе, кто к нему летит", — добавил Баранец.
"Пожелаем нашим золотым головам удачи, чтобы все это внедрялось в войска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВиктор БаранецУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациятехникавоенная техниказащитаfpv-дрондроныБПЛАвоенный эксперт
 
06:00Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина
05:45"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа
05:30Тяжелый штурм Красного Лимана идет сразу с трех населенных пунктов — Алехин о ситуации в зоне СВО
05:15"Это будет полный мешок": военный аналитик рассказал о панике ВСУ под Краматорском
05:00"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП
04:45Полковник Алехин: Взятие позиций западнее Калеников откроет дорогу к штурму Славянска
04:30"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива
04:15ВСУ промахнулись, а "Сушки" накрыли цели: эксперт о разгроме врага на Запорожье и Херсонщине
00:08Фронтовая сводка за 10 апреля от канала "Дневник Десантника"
23:53Около 400 тысяч мужчин до 23 лет выехали с Украины в Евросоюз с августа 2025 года
23:44Чудовищная фиксация убытков. Почему в Иране ничего не окончено
23:37В Киеве вновь перешли к генераторам для поддержания энергии
23:19Каждый третий украинский военный, лечившийся во Франции, предпочел не возвращаться на Украину
22:49Путин: от способности России соответствовать глобальным изменениям зависит суверенитет
22:39На полигоне ВСУ в Чугуевском районе произошел мятеж
22:25Ормузский пролив остается перекрытым. Главные новости к этому часу
21:40Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
21:20В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца
20:50Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу
20:25Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
Лента новостейМолния