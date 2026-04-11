"Это будет полный мешок": военный аналитик рассказал о панике ВСУ под Краматорском

"Это будет полный мешок": военный аналитик рассказал о панике ВСУ под Краматорском - 11.04.2026 Украина.ру

"Это будет полный мешок": военный аналитик рассказал о панике ВСУ под Краматорском

Российские войска ведут планомерный охват последней Донецкой агломерации, которая остаётся под контролем ВСУ. Украинское командование уже признало, что после выхода ВС РФ на ключевые высоты оборона ВСУ рухнет полностью. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-04-11T05:15

2026-04-11T05:15

2026-04-11T05:15

Эксперт рассказал о ситуации в зоне ответственности группировок "Юг" и "Центр". "Идут затяжные встречные бои по охвату, пожалуй, последней Донецкой агломерации, которая пока еще остаётся под контролем украинской армии", — заявил Алёхин. Он подчеркнул, что этот факт признаёт даже командование ВСУ. "Они отмечают, что "сейчас мы наблюдаем планомерный охват Краматорска российской армией", — процитировал украинского спикера Алехин.Он уточнил, что для достижения цели не обязательно штурмовать крупные населённые пункты. По его словам, российским военным достаточно взять высоту между Новогригоровкой и Старорайским, а также "холмик с лесом" в трёх километрах севернее Рай-Александровки. "Когда они на эти точки выйдут — всё. Это будет полный мешок", — резюмирует один из спикеров ВСУ", — сообщил Алёхин.По его мнению, полученный расчётами БПЛА радиогоризонт кардинально меняет ситуацию. "Позволит контролировать все дороги до агломерации. Во всяком случае будут потеряны все старлинк-преимущества "птах Мадьяра", чего противник опасается больше всего", — констатировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.Также на тему специальной военной операции — в статье Владимира Скачко "Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов" на сайте Украина.ру.

краматорск

россия

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

