Во Владикавказе спасают пострадавших. В Херсонской области - перебои со светом. Новости к этому часу

На месте ЧП во Владикавказе работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, сообщил 10 апреля глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло

2026-04-10T16:02

По информации МЧС, мощный хлопок произошёл в складских помещениях на Партизанском переулке. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Силы и средства ГУ МЧС России по РСО – Алания привлечены по повышенному рангу сложности. По последним данным, число пострадавших выросло до 14, среди них один ребенок. И коротко о других новостях:🟥 В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрела от полученных ранений скончалась на месте мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Гладков. 🟥 Сохраняются масштабные перебои с электричеством в Херсонской области. Причина — повреждение высоковольтной линии электропередачи на территории Запорожской области, из-за чего полностью или частично обесточены все муниципальные округа Херсонщины, сообщил губернатор Сальдо.🟦 Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев действительно находится в США, но он не ведет переговоры по украинскому урегулированию, сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он пояснил, что Дмитриев работает в рамках группы по возобновлению экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.🟦 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, двое из которых являются адвокатами. По данным следствия, в 2024 году фигуранты создали на территории города Оренбурга организованную преступную группу с целью завладения денежными средствами участников специальной военной операции.🟦 Wildberries с 25 мая введет единые условия для китайских и российских предпринимателей для недопущения дискриминации отечественных продавцов. Компания уравняет комиссии с продаж, внедрит единые правила предоставления скидок за счет платформы и продолжит развитие инструментов продвижения для повышения эффективности работы селлеров.🟦 ЦБ продолжит снижение ключевой ставки "маленькими шажками" по 50 базисных пунктов до 13% к концу 2026 года, заявил Шохин. По его словам, ключевую ставку надо снизить до уровня 10% для восстановления необходимых стране темпов роста экономики и инвестиций.🟦 Суд в США расценил как нарушение конституционных прав решение Пентагона ограничить доступ журналистов в здание, обязав его восстановить доступ для прессы, сообщает New York Times. 🟦В Бейруте не осталось безопасных частей города после новых ударов ЦАХАЛ В центральном районе Тель-Хайят прилёт пришёлся на жилое здание — оно почти полностью разрушено, передаёт с места корреспондент RT Жоэль Марун. И о других новостях с Ближнего Востока.🟦 Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила работу завода Satorp в Саудовской Аравии после недавних иранских ударов. В ночь с 7 на 8 апреля была повреждена одна из двух технологических линий завода, заявили в компании.🟦 Израиль по просьбе Трампа ограничит свои удары по Ливану, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Ранее Axios сообщал, что Трамп предложил Нетаньяху ограничить удары по Ливану в качестве шага к запуску переговорного процесса с Ираном. 🟦 Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем, заявил эмиссар верховного лидера. 🟦 США ждут конкретных действий от стран НАТО для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, но речи об ультиматуме нет, пишет газета Times; 🟦 Израиль исключает Испанию из координационного центра в Кирьят-Гате из-за "антиизраильской предвзятости", сообщает Clash Report. Гражданско-военный координационный центр – это орган, созданный в октябре 2025 года в рамках мирного соглашения, целью которого является координация усилий по стабилизации ситуации и оказанию помощи в секторе Газа после войны.🟦 Пакистан попросил Вашингтон подключить Вэнса к переговорам с Ираном, поскольку его прежняя позиция против начала конфликта делает его более приемлемой кандидатурой, пишет New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, после этого Трамп поручил Вэнсу возглавить мирные усилия. О перспективах Украинского конфликта: Буданов* считает, что война скоро закончится

