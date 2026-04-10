Буданов* считает, что война скоро закончится - 10.04.2026 Украина.ру
Буданов* считает, что война скоро закончится
Буданов допускает, что война на Украине может закончиться уже в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание "Политика страны"
2026-04-10T15:29
2026-04-10T15:58
"В отличие от нас, они (россияне - Ред.) тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго", - заявил глава ОП в интервью Bloomberg, сообщает "Политика страны". Он говорит, что сейчас стороны выдвигают "максималистские" требования для завершения войны, но уверен, что в итоге будет найден компромисс. На вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса Буданов* прямо не ответил: "окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, все сейчас четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс". При этом источники Bloomberg в Кремле заявили, что реального прогресса мало, дискуссии зашли в тупик, а единственным конкретным итогом стало то, что стороны обозначили позиции, неприемлемые для оппонента. Уже на следующей неделе Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев.
Буданов* считает, что война скоро закончится

15:29 10.04.2026 (обновлено: 15:58 10.04.2026)
 
Буданов допускает, что война на Украине может закончиться уже в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание "Политика страны"
"В отличие от нас, они (россияне - Ред.) тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго", - заявил глава ОП в интервью Bloomberg, сообщает "Политика страны".
Он говорит, что сейчас стороны выдвигают "максималистские" требования для завершения войны, но уверен, что в итоге будет найден компромисс.
На вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса Буданов* прямо не ответил: "окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, все сейчас четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс".
При этом источники Bloomberg в Кремле заявили, что реального прогресса мало, дискуссии зашли в тупик, а единственным конкретным итогом стало то, что стороны обозначили позиции, неприемлемые для оппонента. Уже на следующей неделе Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев.
Об участии ВСУ в конфликте на Ближнем Востоке: ВСУ провалили миссию на Ближнем Востоке
* Внесен в список террористов и экстремистов.
