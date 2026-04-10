Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу

Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу - 10.04.2026 Украина.ру

Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу

Страны Азии, включая Индию и Филиппины, добиваются от США продления санкционных послаблений на поставки российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-10T20:50

2026-04-10T20:50

Индийская делегация в Вашингтоне также добивается продления послаблений на иранскую нефть и расширения исключений для российского сжиженного природного газа. Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес назвал усилия по продлению российского нефтяного послабления "работой в процессе".Другие новости к этому часу: Сын экс-президента США Хантер Байден мог покинуть страну из-за задолженности в размере $17 млн, пишет The Daily Mail со ссылкой на судебный документ; Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства у мира с помощью международных водных путей — Трамп; Мы загружаем корабли лучшим оружием, когда-либо созданным, и если у нас не будет соглашения, мы будем использовать его — Трамп; Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам в отношениях с Россией, это не может быть улица с односторонним движением — Кая Каллас; По сообщениям израильских разведчиков, Иран взимает плату с судов за проход через Ормузский пролив — Fox News. КСИР фактически контролирует пролив, решая, какие суда могут проходить через него, и, возможно, использует период прекращения огня для укрепления своего контроля над этим ключевым маршрутом; США обязаны содействовать прекращению огня в Ливане и разморозить иранские активы – это стартовые условия для начала переговоров — спикер иранского парламента.Ранее уведомлялось, что администрация президента США Дональда Трампа продлит действие разрешения, позволяющего ряду стран закупать российскую нефть, сообщило Reuters. Министерство финансов США с середины марта разрешало такие закупки в рамках 30-дневного послабления, срок которого истекает 11 апреля.Министр финансов США Скотт Бессент накануне обсудил с Трампом в Овальном кабинете возможность продления этого механизма, и они пришли к выводу, что это целесообразно, сообщил один из источников Reuters. На пролонгации разрешения настаивают представители Индии и Филиппин, которые в наибольшей степени пострадали от блокировки Ормузского пролива. Однако азиатские страны в своем стремлении сталкиваются с активным сопротивлением со стороны европейских государств.Также сообщалось, что Ормузский пролив остается перекрытым. Судя по карте с геолокациями кораблей, пройти пролив могут только суда дружественных Ирану государств. Переговоры Ирана и США в Исламабаде состоятся 11 апреля. Представитель верховного лидера Ирана отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем - Штаты продлят разрешение закупать российскую нефть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

россия

сша, иран, россия, новости, дональд трамп, хантер байден, reuters, fox news, министерство финансов