Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260410/strany-azii-dobivayutsya-ot-ssha-prodleniya-poslableniy-na-neft-rossii-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1077772154.html
Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу
2026-04-10T20:50
2026-04-10T22:35
сша
иран
россия
новости
дональд трамп
хантер байден
reuters
fox news
министерство финансов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075122310_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_b9bd8b8ae5bccfd1891d314cfade9759.jpg
сша
иран
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075122310_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_d9a0c9affe179f731475fb57a388f101.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
20:50 10.04.2026 (обновлено: 22:35 10.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим БогодвидДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать в
ДзенTelegram
Страны Азии, включая Индию и Филиппины, добиваются от США продления санкционных послаблений на поставки российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Индийская делегация в Вашингтоне также добивается продления послаблений на иранскую нефть и расширения исключений для российского сжиженного природного газа.
Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес назвал усилия по продлению российского нефтяного послабления "работой в процессе".
Другие новости к этому часу:
Сын экс-президента США Хантер Байден мог покинуть страну из-за задолженности в размере $17 млн, пишет The Daily Mail со ссылкой на судебный документ;
Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства у мира с помощью международных водных путей — Трамп;
Мы загружаем корабли лучшим оружием, когда-либо созданным, и если у нас не будет соглашения, мы будем использовать его — Трамп;
Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам в отношениях с Россией, это не может быть улица с односторонним движением — Кая Каллас;
По сообщениям израильских разведчиков, Иран взимает плату с судов за проход через Ормузский пролив — Fox News.
КСИР фактически контролирует пролив, решая, какие суда могут проходить через него, и, возможно, использует период прекращения огня для укрепления своего контроля над этим ключевым маршрутом;
США обязаны содействовать прекращению огня в Ливане и разморозить иранские активы – это стартовые условия для начала переговоров — спикер иранского парламента.
Ранее уведомлялось, что администрация президента США Дональда Трампа продлит действие разрешения, позволяющего ряду стран закупать российскую нефть, сообщило Reuters.
Министерство финансов США с середины марта разрешало такие закупки в рамках 30-дневного послабления, срок которого истекает 11 апреля.
Министр финансов США Скотт Бессент накануне обсудил с Трампом в Овальном кабинете возможность продления этого механизма, и они пришли к выводу, что это целесообразно, сообщил один из источников Reuters.
На пролонгации разрешения настаивают представители Индии и Филиппин, которые в наибольшей степени пострадали от блокировки Ормузского пролива.
Однако азиатские страны в своем стремлении сталкиваются с активным сопротивлением со стороны европейских государств.
Также сообщалось, что Ормузский пролив остается перекрытым. Судя по карте с геолокациями кораблей, пройти пролив могут только суда дружественных Ирану государств.
Переговоры Ирана и США в Исламабаде состоятся 11 апреля.
Представитель верховного лидера Ирана отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем - Штаты продлят разрешение закупать российскую нефть.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
