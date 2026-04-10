Штаты продлят разрешение закупать российскую нефть
Танкер-газовоз "Cygnus Passage" в Корсаковском районе Сахалина
Администрация Трампа продлит действие разрешения, позволяющего ряду стран закупать российскую нефть, сообщило 10 апреля Reuters
Министерство финансов США с середины марта разрешало такие закупки в рамках 30-дневного послабления, срок которого истекает 11 апреля.
Министр финансов США Скотт Бессент накануне обсудил с Трампом в Овальном кабинете возможность продления этого механизма, и они пришли к выводу, что это целесообразно, сообщил один из источников Reuters.
На пролонгации разрешения от американского Министерства финансов (Минфина), в частности, настаивают представители Индии и Филиппин, которые в наибольшей степени пострадали от блокировки Ормузского пролива. Однако азиатские страны в своем стремлении сталкиваются с активным сопротивлением со стороны европейских государств, уточнили собеседники агентства.
Подписывайся на