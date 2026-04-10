Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны противника в ночное время. В результате обстрелов поврежден ряд энергетических объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

По словам главы области, все службы переведены в режим повышенной готовности в связи с увеличением времени, необходимого для восстановления штатного режима электроснабжения."Прошлой ночью энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов", — написал Балицкий в своем Телеграм-канале.О других новостях СВО к этому часу:🟥 По данным Телеграм-канала "Военная хроника", украинская сторона сообщает, что Краматорск — одна из главных промежуточных целей на Донбассе. Кроме того, это направление в последние недели неуклонно становится всё более опасным для обороны."Угроза со стороны российской артиллерии и FPV-дронов ощущается как никогда остро. Некоторым подразделениям ВСУ был отдан приказ ограничить ночное движение из-за массового применения российских дронов с тепловизорами и приборами ночного видения. Автомагистраль Славянск — Краматорск также стала крайне рискованным маршрутом, где автомобили большая редкость. На этом участке начали устанавливать специализированные сети и системы противодействия БПЛА, что частично помогает ВСУ против российских дронов "Молния-2", однако угроза от небольших беспилотников не может быть устранена. Войска РФ заходят на Краматорск с двух направлений, однако спешки в вопросе наступления не проявляется, несмотря на важность штурма этого района наряду со Славянском", — говорится в публикации. 🟥 Группировка "Север" уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области, вышки связи и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, перехвачены и уничтожены 57 БПЛА над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской областью, 35 — над Белгородской областью, 9 — над акваторией Каспийского моря, а также по одному над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.В Ростовской области сбито свыше 50 беспилотников в 10 районах. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, повреждены 13 жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод. В городе Волжский в результате атаки украинских БПЛА погиб местный житель. Кроме того, в Светлоярском районе области произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.Из-за угрозы атак беспилотников задерживаются вылет и прилет более 10 самолетов в аэропортах Перми, Оренбурга и Казани, следует из данных онлайн-табло.О том, что тем временем происходит в Сумской области, — в публикации Миропольское освобождено, попытка переброски резервов ВСУ провалилась.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.

