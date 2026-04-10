Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу
Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу - 10.04.2026 Украина.ру
Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны противника в ночное время. В результате обстрелов поврежден ряд энергетических объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-10T11:15
2026-04-10T11:15
2026-04-10T11:15
По словам главы области, все службы переведены в режим повышенной готовности в связи с увеличением времени, необходимого для восстановления штатного режима электроснабжения."Прошлой ночью энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов", — написал Балицкий в своем Телеграм-канале.О других новостях СВО к этому часу:🟥 По данным Телеграм-канала "Военная хроника", украинская сторона сообщает, что Краматорск — одна из главных промежуточных целей на Донбассе. Кроме того, это направление в последние недели неуклонно становится всё более опасным для обороны."Угроза со стороны российской артиллерии и FPV-дронов ощущается как никогда остро. Некоторым подразделениям ВСУ был отдан приказ ограничить ночное движение из-за массового применения российских дронов с тепловизорами и приборами ночного видения. Автомагистраль Славянск — Краматорск также стала крайне рискованным маршрутом, где автомобили большая редкость. На этом участке начали устанавливать специализированные сети и системы противодействия БПЛА, что частично помогает ВСУ против российских дронов "Молния-2", однако угроза от небольших беспилотников не может быть устранена. Войска РФ заходят на Краматорск с двух направлений, однако спешки в вопросе наступления не проявляется, несмотря на важность штурма этого района наряду со Славянском", — говорится в публикации. 🟥 Группировка "Север" уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области, вышки связи и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, перехвачены и уничтожены 57 БПЛА над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской областью, 35 — над Белгородской областью, 9 — над акваторией Каспийского моря, а также по одному над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.В Ростовской области сбито свыше 50 беспилотников в 10 районах. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, повреждены 13 жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод. В городе Волжский в результате атаки украинских БПЛА погиб местный житель. Кроме того, в Светлоярском районе области произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.Из-за угрозы атак беспилотников задерживаются вылет и прилет более 10 самолетов в аэропортах Перми, Оренбурга и Казани, следует из данных онлайн-табло.О том, что тем временем происходит в Сумской области, — в публикации Миропольское освобождено, попытка переброски резервов ВСУ провалилась.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.
харьковская область
запорожская область
россия
краматорск
волгоградская область
сво, спецоперация, харьковская область, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, евгений балицкий, вс рф, краматорск, волгоградская область
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, ВС РФ, Краматорск, Волгоградская область
Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны противника в ночное время. В результате обстрелов поврежден ряд энергетических объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
По словам главы области, все службы переведены в режим повышенной готовности в связи с увеличением времени, необходимого для восстановления штатного режима электроснабжения.
"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов", — написал Балицкий в своем Телеграм-канале.
О других новостях СВО к этому часу:
🟥 По данным Телеграм-канала "Военная хроника", украинская сторона сообщает, что Краматорск — одна из главных промежуточных целей на Донбассе. Кроме того, это направление в последние недели неуклонно становится всё более опасным для обороны.
"Угроза со стороны российской артиллерии и FPV-дронов ощущается как никогда остро. Некоторым подразделениям ВСУ был отдан приказ ограничить ночное движение из-за массового применения российских дронов с тепловизорами и приборами ночного видения.
Автомагистраль Славянск — Краматорск также стала крайне рискованным маршрутом, где автомобили большая редкость. На этом участке начали устанавливать специализированные сети и системы противодействия БПЛА, что частично помогает ВСУ против российских дронов "Молния-2", однако угроза от небольших беспилотников не может быть устранена.
Войска РФ заходят на Краматорск с двух направлений, однако спешки в вопросе наступления не проявляется, несмотря на важность штурма этого района наряду со Славянском", — говорится в публикации.
🟥 Группировка "Север" уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области, вышки связи и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, перехвачены и уничтожены 57 БПЛА над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской областью, 35 — над Белгородской областью, 9 — над акваторией Каспийского моря, а также по одному над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.
В Ростовской области сбито свыше 50 беспилотников в 10 районах. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, повреждены 13 жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод. В городе Волжский в результате атаки украинских БПЛА погиб местный житель. Кроме того, в Светлоярском районе области произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.
Из-за угрозы атак беспилотников задерживаются вылет и прилет более 10 самолетов в аэропортах Перми, Оренбурга и Казани, следует из данных онлайн-табло.
О том, что тем временем происходит в Сумской области, — в публикации Миропольское освобождено, попытка переброски резервов ВСУ провалилась.