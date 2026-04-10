Харьковский фронт: ВСУ укрепляют рубежи, но штурмовые группы продавливают оборону — Алехин
ВСУ укрепляют оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам и пытаются вернуть преимущество в малом небе. Украинские дроны стали бить дальше и применяются с автоматическим наведением. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Харьковский фронт: ВСУ укрепляют рубежи, но штурмовые группы продавливают оборону — Алехин

05:30 10.04.2026
 
ВСУ укрепляют оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам и пытаются вернуть преимущество в малом небе. Украинские дроны стали бить дальше и применяются с автоматическим наведением. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении Алехин рассказал о том, как ВСУ пытаются вернуть преимущество в малом небе.
"Противник укрепляет свои оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам, а также прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть себе утраченное преимущество в малом небе, которым он владел на этом направлении еще полгода назад", — ответил эксперт.
По словам Алехина, заметен рост количества применений тактических ударных дронов. Также наблюдается увеличение эффективной дальности украинских БПЛА — в 2,5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция российских серийных беспилотников на оптоволокне.
Кроме того, противник массово использует дроны с автоматическим наведением, которые работают без связи с оператором.
"Это преимущество ВСУ быстро закончится, когда ВС РФ резко нарастят свои мобильные огневые группы, как это еще раньше сделали украинцы, а также увеличат массовый выпуск зенитных дронов. Эти процессы уже полным ходом идут в российской армии", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой" на сайте Украина.ру.
06:24"Из эпохи Возрождения - в эпоху вырождения". Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:06MAX против Telegram. Герман Клименко о том, почему инвесторы боятся перемирия с Дуровым
05:45Ожидается "грандиозный шухер": Бавырин предрек "грандиозные" изменения на Украине к лету
05:30Харьковский фронт: ВСУ укрепляют рубежи, но штурмовые группы продавливают оборону — Алехин
05:15Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией
05:13И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00
05:00Грег Вайнер: Визит Вэнса навредил Орбану — отрыв Мадьяра только увеличился
04:52Киев и Осло готовят атаки на российские суда в Баренцевом и Норвежском морях
04:45"Трамп опозорился, Китай может выйти героем" — Бавырин про последствия войны США против Ирана
04:31Украинские БПЛА угрожают Уралу: дополнение сводки угроз и более 20 закрытых аэропортов
04:30"Отодвигаем ВСУ от границы": Алехин про ситуацию под Волчанском и в районе Великого Бурлука
04:15"Хочет оккупировать нефтеносные жилы Ирана": почему Израиль не заинтересован в перемирии — Бавырин
04:12Захарова напомнила о "спутниковом шоке" в США после запуска первого советского спутника Земли
04:11Ударные БПЛА поражают объекты в районе Вилково Одесской области
04:09Ограничения введены в аэропорту Екатеринбурга
04:07В Волгоградской области БПЛА повредили пять частных домов, сообщил губернатор Бочаров
04:01США не имеют права требовать чего-либо от Кубы, которая готова к диалогу без условий — Диас-Канель
03:42Ракетная опасность, угроза БПЛА и 18 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
02:43Трамп обвинил Иран в нарушении договорённостей по транзиту нефти через Ормузский пролив
02:18Россия и Украина обменялись телами погибших. События 9 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Лента новостейМолния