Харьковский фронт: ВСУ укрепляют рубежи, но штурмовые группы продавливают оборону — Алехин

ВСУ укрепляют оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам и пытаются вернуть преимущество в малом небе. Украинские дроны стали бить дальше и применяются с автоматическим наведением. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-10T05:30

Комментируя ситуацию на Харьковском направлении Алехин рассказал о том, как ВСУ пытаются вернуть преимущество в малом небе."Противник укрепляет свои оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам, а также прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть себе утраченное преимущество в малом небе, которым он владел на этом направлении еще полгода назад", — ответил эксперт.По словам Алехина, заметен рост количества применений тактических ударных дронов. Также наблюдается увеличение эффективной дальности украинских БПЛА — в 2,5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция российских серийных беспилотников на оптоволокне. Кроме того, противник массово использует дроны с автоматическим наведением, которые работают без связи с оператором."Это преимущество ВСУ быстро закончится, когда ВС РФ резко нарастят свои мобильные огневые группы, как это еще раньше сделали украинцы, а также увеличат массовый выпуск зенитных дронов. Эти процессы уже полным ходом идут в российской армии", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой" на сайте Украина.ру.

