https://ukraina.ru/20260409/spiker-parlamenta-irana-obvinil-ssha-v-narushenii-trkh-punktov-plana-vens-usomnilsya-v-ego-angliyskom-1077689251.html

Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском

США уже нарушили три ключевых пункта иранского предложения по перемирию из десяти, что ставит под сомнение прекращение огня и переговоры, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в ночь на 9 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-09T01:49

украина.ру

новости

иран

ливан

сша

джей ди вэнс

война в иране

перемирие

ближний восток

эскалация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg

"Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является "работоспособной основой для переговоров"... Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения", — написал Галибаф в соцсети Х.Речь идет об ударах по Ливану, вторжении БПЛА в воздушное пространство Ирана, а также об отрицании права Тегерана на обогащение урана. Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед отлётом из Будапешта в США назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.Он также усомнился в том, что Галибафом достаточно хорошо знает английский язык."Мне даже интересно, насколько хорошо Галибаф понимает английский, потому что некоторые его высказывания, откровенно говоря, не имели смысла в контексте наших переговоров", — ответил Вэнс на вопрос журналистов о заявлении Галибафа про нарушение со стороны США трёх пунктов соглашения о переговорах.Заочная полемика представителей Ирана и США происходит на фоне непрекращающихся авиаударов Израиля по Бейруту.Ранее Тегеран заявил, что его участие в переговорах с США в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане, пригрозив также пересмотреть решение об открытии Ормузского пролива.Подробнее в публикации - Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

