Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском - 09.04.2026 Украина.ру
Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском
Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском - 09.04.2026 Украина.ру
Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском
США уже нарушили три ключевых пункта иранского предложения по перемирию из десяти, что ставит под сомнение прекращение огня и переговоры, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в ночь на 9 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-09T01:49
2026-04-09T01:53
"Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является "работоспособной основой для переговоров"... Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения", — написал Галибаф в соцсети Х.Речь идет об ударах по Ливану, вторжении БПЛА в воздушное пространство Ирана, а также об отрицании права Тегерана на обогащение урана. Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед отлётом из Будапешта в США назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.Он также усомнился в том, что Галибафом достаточно хорошо знает английский язык."Мне даже интересно, насколько хорошо Галибаф понимает английский, потому что некоторые его высказывания, откровенно говоря, не имели смысла в контексте наших переговоров", — ответил Вэнс на вопрос журналистов о заявлении Галибафа про нарушение со стороны США трёх пунктов соглашения о переговорах.Заочная полемика представителей Ирана и США происходит на фоне непрекращающихся авиаударов Израиля по Бейруту.Ранее Тегеран заявил, что его участие в переговорах с США в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане, пригрозив также пересмотреть решение об открытии Ормузского пролива.Подробнее в публикации - Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
ливан
сша
ближний восток
израиль
украина.ру, новости, иран, ливан, сша, джей ди вэнс, война в иране, перемирие, ближний восток, эскалация, военная эскалация, удары, израиль, переговоры, план, мирный план, хезболла
Украина.ру, Новости, Иран, Ливан, США, Джей Ди Вэнс, война в Иране, перемирие, Ближний Восток, эскалация, военная эскалация, удары, Израиль, переговоры, план, мирный план, Хезболла

Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском

01:49 09.04.2026 (обновлено: 01:53 09.04.2026)
 
США уже нарушили три ключевых пункта иранского предложения по перемирию из десяти, что ставит под сомнение прекращение огня и переговоры, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в ночь на 9 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является "работоспособной основой для переговоров"... Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения", — написал Галибаф в соцсети Х.
Речь идет об ударах по Ливану, вторжении БПЛА в воздушное пространство Ирана, а также об отрицании права Тегерана на обогащение урана. Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед отлётом из Будапешта в США назвал "недопониманием" споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.
Он также усомнился в том, что Галибафом достаточно хорошо знает английский язык.
"Мне даже интересно, насколько хорошо Галибаф понимает английский, потому что некоторые его высказывания, откровенно говоря, не имели смысла в контексте наших переговоров", — ответил Вэнс на вопрос журналистов о заявлении Галибафа про нарушение со стороны США трёх пунктов соглашения о переговорах.
Заочная полемика представителей Ирана и США происходит на фоне непрекращающихся авиаударов Израиля по Бейруту.
Ранее Тегеран заявил, что его участие в переговорах с США в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане, пригрозив также пересмотреть решение об открытии Ормузского пролива.
Подробнее в публикации - Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан.
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:49Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском
01:20Ливан объявил 9 апреля днём национального траура в память о сотнях жертвах израильских ударов
01:02Европа мечтает о своём ядерном оружии. События 8 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Перемирие, ЯО, пролив, санкции и Ливан: Вэнс призвал Иран серьёзно подойти к переговорам с США
20:42Норвегия не передала Украине шесть обещанных истребителей F-16
20:16Иран нанёс удары по нефтяным объектам в Кувейте, Тегеран атакован. Новости войны на Ближнем Востоке
19:46Телеканал Welt: на украинских кладбищах не хватает мест
19:258 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:10Итоги 08.04.26: апокалипсис отменяется, ЕС думает о ядерке, дело Тимошенко идет в суд
19:08Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан
19:05ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
18:55В Белгородской области дрон атаковал машину
18:45Киевское метро не получит ни одного вагона в 2026 году
18:35Более 40% украинцев категорически не готовы вступить в ряды ВСУ
18:33Андрей Ермак теперь за справедливость
18:26Зрада Экспресс: женщинам поблажек не будет. Последняя Надежда Украины
18:26Рада придумала, где найти деньги на войну
18:17Дональд Трамп: Ливан не включили в соглашение о перемирии с Ираном
18:01Движение судов через Ормузский пролив вновь приостановлено после израильской атаки на Ливан
Лента новостейМолния