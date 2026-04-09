Порошенко* поддержал Орбана деньгами

Экс-президент Украины Петр Порошенко* вложил 15 млн гривен в экономику Венгрии, пока Орбан тормозит 90 млрд евро для Украины. Об этом сообщили 9 апреля украинские СМИ

Экс-президент, а ныне нардеп Украины Петр Порошенко* инвестировал около 15 млн гривен (около 27 млн рублей) в облигации правительства Виктора Орбана и ранее получил около 52,5 млн гривен дохода от операций с венгерскими госбумагами. Таковы данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).Украинские СМИ сетуют, что это происходит на фоне блокировки Будапештом финансовой помощи Украине от ЕС и критики его позиции по евроинтеграции Украины. Глава киевского режима Зеленский тем временем обещает обязательно "разблокировать" деньги от Европы, потому как "это наша жизнь, это кровь ВСУ". * - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовНовости с линии боевого соприкосновения: Павловка под огнем, Белицкий в руинах, Родинское в полукольце. Что происходит на фронте

