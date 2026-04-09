"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана - 09.04.2026 Украина.ру
"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана
Страны Залива вряд ли согласятся на условия Ирана по Ормузскому проливу. Суннитская улица может взбунтоваться во главе с радикалами, и тогда вопросы будут задавать своим правительствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-04-09T16:56
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
16:56 09.04.2026
 
Страны Залива вряд ли согласятся на условия Ирана по Ормузскому проливу. Суннитская улица может взбунтоваться во главе с радикалами, и тогда вопросы будут задавать своим правительствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Журналист спросил Бавырина, почему страны Залива не согласятся платить Ирану за проход через Ормуз, если объяснять это на языке бандитов из 90-х: "Какая разница, кому бабки за крышу платить?"
"Бабки за крышу" — это только часть этого процесса. Есть же еще понятия национальной гордости. Есть проблема доморощенных суннитских экстремистов, которые, мягко говоря, считают шиитов сектантами", — ответил эксперт, отметив, что в Сирии вопрос шиитов решался "окончательно".
Если суннитская арабская улица взбунтуется во главе с радикалами, как это было в 2011 году в ходе "Арабской весны", вопросы будут задаваться их собственным правительствам: почему они не защитили своих граждан от иранской агрессии, добавил он.
"Потому я и сомневаюсь, что страны Залива это национальное унижение просто так претерпят. Война, которую развязали США и Израиль, будет иметь еще многочисленные негативные последствия. О многих из которых мы пока даже не догадываемся", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
16:59Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы
16:56"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана
16:46Главред Украина.ру Искандер Хисамов: нужно принимать тяжелые решения, готовясь к серьезной войне
16:30Дмитрий Кулеба: в начале СВО мы бежали в Ивано-Франковск
16:00Братья Веснины. Как проектировалось социалистическое Запорожье
15:55Сергей Вильянов: MAX должен победить Telegram, но пока за эту "победу" приходится слишком дорого платить
15:53"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив
15:43Сажать и возвращать украденное. Сколько веревочке коррупции ни виться, но конец будет
15:41Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Пять причин, которые делают такую встречу невозможной
15:34Озолотившиеся сотрудники ТЦК и угроза затопления нечистотами. Что происходит в Киеве
15:31Для СВО разработали уникальные автоматы
15:24Украина готовит теракты в Норвежском и Баренцевом морях
15:15Чиновника из Литвы отправили в ссылку на Украину
15:00Украинские дроны будут сбивать "Посохом"
14:54ВСУ обстреляли школу и автобус
14:52Борьба хвоста и собаки. Война на Ближнем Востоке развивается по украинскому сценарию
14:50США пообещали Ирану послабления и партнерство
14:49"Нам прикольно убивать". Нацист Евгений Карась хочет возглавить Минкульт Украины
14:41Песков высказался о пасхальном перемирии
14:40Зеленский жалуется, что окружение Трампа доверяет Путину
Лента новостейМолния