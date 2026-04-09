"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана
"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана - 09.04.2026 Украина.ру
"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана
Страны Залива вряд ли согласятся на условия Ирана по Ормузскому проливу. Суннитская улица может взбунтоваться во главе с радикалами, и тогда вопросы будут задавать своим правительствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-04-09T16:56
2026-04-09T16:56
2026-04-09T16:56
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
новости, иран, сша, украина.ру, израиль, суннит, шииты, война, ближний восток, война на ближнем востоке, война в иране, международные отношения, международная политика, арабы, арабская весна
Новости, Иран, США, Украина.ру, Израиль, суннит, шииты, война, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, война в Иране, международные отношения, Международная политика, арабы, Арабская весна
"Бабки за крышу" — часть процесса: Бавырин про последствия войны США и Израиля против Ирана
Страны Залива вряд ли согласятся на условия Ирана по Ормузскому проливу. Суннитская улица может взбунтоваться во главе с радикалами, и тогда вопросы будут задавать своим правительствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Журналист спросил Бавырина, почему страны Залива не согласятся платить Ирану за проход через Ормуз, если объяснять это на языке бандитов из 90-х: "Какая разница, кому бабки за крышу платить?"
"Бабки за крышу" — это только часть этого процесса. Есть же еще понятия национальной гордости. Есть проблема доморощенных суннитских экстремистов, которые, мягко говоря, считают шиитов сектантами", — ответил эксперт, отметив, что в Сирии вопрос шиитов решался "окончательно".
Если суннитская арабская улица взбунтуется во главе с радикалами, как это было в 2011 году в ходе "Арабской весны", вопросы будут задаваться их собственным правительствам: почему они не защитили своих граждан от иранской агрессии, добавил он.
"Потому я и сомневаюсь, что страны Залива это национальное унижение просто так претерпят. Война, которую развязали США и Израиль, будет иметь еще многочисленные негативные последствия. О многих из которых мы пока даже не догадываемся", — заключил собеседник издания.