9 апреля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. О правовой помощи, ромской диаспоре и будущем Новороссии. Гость: Михаил Чурон - военный юрист
* Новороссия – жемчужина России. О создателе "оздоровительной и духовной системы" Порфирии Иванове. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Великие земляки. 190 лет великому уроженцу Новороссии - Николаю Склифосовскому. Гость: Дмитрий Губин - политолог и краевед
* Помогаем своим. Статус без вести пропавшего. Гость: Надежда Горшкова - жена погибшего бойца
* Знакомьтесь, Россия. Сокровища Соловецких островов. Гость: Валерия Фролова - заместитель директора по экскурсионной и образовательной деятельности Соловецкого музея-заповедника
