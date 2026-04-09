Сергей Вильянов: MAX должен победить Telegram, но пока за эту "победу" приходится слишком дорого платить

2026-04-09T15:55

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый аналитик телекоммуникационного рынка и IT-отрасли, автор интернет-проекта "Гаджеты и технологии" Сергей ВильяновНа сегодняшний день Роскомнадзор сохраняет политику замедления работы Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что платформа адаптируется к текущим условиям, а десятки миллионов россиян используют VPN для доступа. И один из IT-специалистов по этому поводу выразился так: "Telegram хорош тем, что сделан для работы там, где не работает ничто другое. Сложно заблокировать голый Telegram, а с навешенным поверх него MTProto прокси он работает даже в Иране".- Сергей, насколько эта оценка соответствует действительности? И можно ли "победить" Telegram, не заблокировав весь остальной интернет?- Знать бы еще, зачем нам побеждать Telegram…Айтишник, который это сказал, либо лукавит, либо искренне заблуждается. Опыт последних недель показывает, что все эти прокси-серверы живут пару-тройку дней, после чего дают дуба, и надо искать новые. Так что при желании победить можно все, что угодно. Системы DPI (технология анализа трафика – ред.) сейчас очень качественные. Они были хорошо настроены еще лет пять назад. У некоторых операторов они еще тогда проявляли чудеса четкости. А сейчас это все вообще гипертрофированно.Повторюсь, победить Telegram можно. Вопрос в том, какой ценой.Во-первых, это дорого с точки зрения аппаратных и вычислительных ресурсов.Во-вторых, это дорого в плане побочного эффекта.Интернет устроен так же, как деньги при капитализме. Невозможно его полностью ограничить, иначе получишь социализм. То же самое с трафиком в интернете. Он может мимикрировать и переупаковываться. При этом мы своими глазами видим, как попытки задушить Telegram оказывают очень серьезный сопутствующий ущерб. Это не очень хорошо для рынка в целом и особенно для малого бизнеса.Напомню, что за последние несколько лет у нас очень активно продвигали Telegram, когда даже чиновники небольшого калибра были обязаны создавать там каналы. Он стал важным инструментом. Особенно, в отсутствие WhatsApp*, который тоже был важным инструментом, но потом оттуда все сбежали в Telegram. И сейчас эта блокировка наносит нашему обществу тяжелый экономический и психологический ущерб.Люди очень нервно реагируют просто потому, что лишаются рабочего инструмента. Это тоже самое, как отнять рубанок у плотника или стетоскоп у врача – какие-то базовые вещи, без которых невозможно работать.MAX в целом нормально выполняет свои базовые функции, но он до сих пор серьезно отстает от Telegram. Поэтому борьбу с ним считаю преждевременной. Сначала надо было представить полноценную альтернативу, а потом уже как-то вводить ограничения. Как я уже сказал, это мы могли наблюдать, когда заблокировали WhatsApp*. Тогда переживаний не возникло, потому что те же самые функции были в Telegram.А вот с переходом на MAX, к сожалению, все не так просто.- Хотел уточнить. MAX как мессенджер просто сырой? Или, все-таки, с ним в принципе что-то не так?- Вы помните, сколько лет разрабатывался Telegram? Примерно лет десять. А первая бета-версия Max появилась в конце марта 2025 года. Можно ли за год пробежать тот же путь, который Телеграм проделал на протяжении стольких лет? И потом, сколько денег у было у Дурова на старте? Telegram разрабатывался еще тогда, когда Дуров руководил VK. Для реализации многих функций мессенджеров нужны серьезные денежные и аппаратные ресурсы. Что, к примеру, нужно, чтобы пользователи могли оставлять комментарии в каналах? Нужны очень серьезные вычислительные и накопительные мощности, потому что все это должно где-то храниться. Следовательно, нужно очень много облачных серверов. Если Дуров может эти серверы покупать и арендовать на западных площадках, то MAX должен искать их внутри страны, а у нас data-центров не так много.Да, они сейчас строятся. В ближайшее время должны ввести в эксплуатацию огромный data-центр в Саратовской области. Работа ведется, но она не может вестись быстро.Кроме того, есть банальные ограничения по ресурсы людей. VK – это очень большая компания, но даже очень большие компании сталкиваются с нехваткой кадров. Я видел некоторые планы по MAX (какие функции должны появляться и как это должно работать) и могу сказать, что некоторые очень важные моменты периодически сдвигаются вправо. Не потому, что люди плохие, а потому, что ресурсов просто не хватает.Конечно, за этот год с MAX проделали очень большую работу. Все ключевые функции появились. К тому же, появился момент с идентификацией пользователя. В частности, когда вы в магазине покупаете алкоголь, то можете подтвердить свою личность с помощью MAX, а не показывать документы продавцам. Но все остальное за год, к сожалению или к счастью, сделать было просто невозможно.- А возможно ли в принципе сделать так, чтобы у нас было все сразу: и свое защищенное информационное пространство на случай большой войны, и способы доносить свою позицию до внешней аудитории, и нормальное использование интернета для функционирования внутренней экономики?- Честно говоря, я только от вас впервые услышал, чтобы MAX создавался на случай большой войны. На официальном уровне это никто не говорил. Может быть, "белые списки" Минцифры входят в часть этой инфраструктуры на случай, если что-то пойдет не так. Не знаю. Давайте лучше обратимся к опыту Китая, на который у нас так часто любят ссылаться.У них есть мессенджер WeChat. Это самая важная и едва ли не единственная китайская платформа. Месяц назад он внезапно стал доступен для российской аудитории. Раньше там нельзя было регистрироваться с российских номеров, а теперь это разрешили. Я его протестировал и могу сказать, что WeChat по сравнению с Telegram и MAX – это жалкое подобие левой руки. Там нет функций, которые мы считаем базовыми и привычными. Это очень простенький мессенджер. Честно говоря, у меня вызывает недоумение, почему WeChat там настолько популярен. Видимо, мы чего-то не знаем о китайском менталитете.При этом хочу подчеркнуть, что Telegram в Китае прекрасно работает. Более того, если еще полтора года назад он был там на птичьих правах (работал, но кое-как), то сейчас он вошел в список приложений, одобренных китайским правительством. Я сам это проверял. Когда вы пользуетесь смартфоном для китайского рынка, то там уведомления приходят только для приложений из утвержденного списка. Telegram очень долго в этих уведомлениях не появлялся, а потом вдруг раз и появился.То есть никаких внутренних противоречий с WeChat у него не возникает. Они живут параллельно. И китайское правительство никаких опасений по поводу Telegram почему-то не испытывает.Поэтому я робко надеюсь, что у нас тоже будут "расцветать сто цветов", как об этом говорил товарищ Мао. Пускай MAX будет основным. Пускай на нем базируются все государственные сервисы. Но при этом пусть нам не мешают пользоваться альтернативными платформами. Это мое личное мнение. Вряд ли оно как-то повлияет на принятие решений.* Принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской организацией

Кирилл Курбатов

