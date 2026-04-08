"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий

ВСУ более-менее приспособились к российской тактике, которую используют с осени 2023 года. В рамках этой тактики речь может идти лишь об освобождении нескольких сотен квадратных километров в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-08T12:51

Журналист поинтересовался у Онуфриенко, сможет ли российская армия додавить Константиновку в апреле-мае или весенняя кампания принесет только скромные результаты. "Нет, не сможем", — ответил эксперт.Он добавил, что ВСУ "более-менее" приспособились к тактике, которую Россия использует с осени 2023 года. И в рамках этой тактики речь может идти лишь об освобождении нескольких сотен квадратных километров в месяц.По его словам, с осени 2025 года есть проблемы с Купянским укрепрайоном и с полным освобождением Константиновки. "Мы не продвинулись западнее Часов Яра. То, что до сих пор ведутся бои за Николаевку, подтверждает: за два года не смогли продавить оборону ВСУ", — заявил Онуфриенко."Константиновку атакуем с одного направления, Купянск — только с севера. Это ошибка. Не поменяв стратегию, целей СВО не добиться", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

