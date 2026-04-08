"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий
ВСУ более-менее приспособились к российской тактике, которую используют с осени 2023 года. В рамках этой тактики речь может идти лишь об освобождении нескольких сотен квадратных километров в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий

ВСУ более-менее приспособились к российской тактике, которую используют с осени 2023 года. В рамках этой тактики речь может идти лишь об освобождении нескольких сотен квадратных километров в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Журналист поинтересовался у Онуфриенко, сможет ли российская армия додавить Константиновку в апреле-мае или весенняя кампания принесет только скромные результаты. "Нет, не сможем", — ответил эксперт.
Он добавил, что ВСУ "более-менее" приспособились к тактике, которую Россия использует с осени 2023 года. И в рамках этой тактики речь может идти лишь об освобождении нескольких сотен квадратных километров в месяц.
По его словам, с осени 2025 года есть проблемы с Купянским укрепрайоном и с полным освобождением Константиновки. "Мы не продвинулись западнее Часов Яра. То, что до сих пор ведутся бои за Николаевку, подтверждает: за два года не смогли продавить оборону ВСУ", — заявил Онуфриенко.
"Константиновку атакуем с одного направления, Купянск — только с севера. Это ошибка. Не поменяв стратегию, целей СВО не добиться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
13:3010 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
13:238 апреля 2026 года, утренний эфир
13:19Россия надеется на скорые прямые контакты Ирана и США. Важные заявления Кремля
13:18В России предложили радикально ответить на удары по танкерам
13:16"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
13:13За сутки в результате атак киевского режима пострадали четверо мирных жителей Херсонской области
13:01МИД Украины лишил полномочий своего оскандалившегося почетного консула
12:59Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
12:54Сотрудники ТЦК продолжают охотиться на священников УПЦ. Главные новости к этому часу
12:51"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий
12:43Армия России реализует замысел наступления в Сумской области
12:41Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки
12:34Ожидают продолжения войны в Иране и у себя. Что говорят на Украине о перемирии на Ближнем Востоке
12:30Под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел
12:17Польские танки под дроновым зонтиком ВСУ? Леонков о серьёзных угрозах для России
12:15Вэнс назвал роковую ошибку Европы, приведшую к конфликту на Украине
12:12Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
12:12Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину
12:05В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время
12:04Вашингтон капитулировал перед Тегераном. Что будет после стратегического поражения США
Лента новостейМолния