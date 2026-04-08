"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА

"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА - 08.04.2026 Украина.ру

"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА

Россия недостаточно использует пассивные меры защиты от дронов — например, дешевые акустические датчики. Они позволяют за десятки километров определить направление и даже тип БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-08T13:16

2026-04-08T13:16

2026-04-08T13:25

Журналист спросил Онуфриенко, достаточно ли Россия предпринимает пассивных мер защиты для укрепления ПВО."Нет, недостаточно. Непонятно, почему не используются дешевые и легкие в изготовлении акустические датчики обнаружения украинских БПЛА", — ответил эксперт.По словам Онуфриенко, у этих аппаратов низкая отражающая способность, и большинство РЛС их засечь не в состоянии. По словам Онуфриенко, пока этого не делается, хотя это могло бы стать хорошей подмогой. РЛС не способны обнаруживать низколетящие цели, к тому же такие станции маломобильны и имеют высокую стоимость. "Нужны дешевые и массовые способы противодействия беспилотникам. Предложения эти существуют уже много лет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

украина

