"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА - 08.04.2026 Украина.ру
"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА - 08.04.2026 Украина.ру
"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
Россия недостаточно использует пассивные меры защиты от дронов — например, дешевые акустические датчики. Они позволяют за десятки километров определить направление и даже тип БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-04-08T13:16
2026-04-08T13:25
Журналист спросил Онуфриенко, достаточно ли Россия предпринимает пассивных мер защиты для укрепления ПВО."Нет, недостаточно. Непонятно, почему не используются дешевые и легкие в изготовлении акустические датчики обнаружения украинских БПЛА", — ответил эксперт.По словам Онуфриенко, у этих аппаратов низкая отражающая способность, и большинство РЛС их засечь не в состоянии. По словам Онуфриенко, пока этого не делается, хотя это могло бы стать хорошей подмогой. РЛС не способны обнаруживать низколетящие цели, к тому же такие станции маломобильны и имеют высокую стоимость. "Нужны дешевые и массовые способы противодействия беспилотникам. Предложения эти существуют уже много лет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА

13:16 08.04.2026 (обновлено: 13:25 08.04.2026)
 
Россия недостаточно использует пассивные меры защиты от дронов — например, дешевые акустические датчики. Они позволяют за десятки километров определить направление и даже тип БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Журналист спросил Онуфриенко, достаточно ли Россия предпринимает пассивных мер защиты для укрепления ПВО.
"Нет, недостаточно. Непонятно, почему не используются дешевые и легкие в изготовлении акустические датчики обнаружения украинских БПЛА", — ответил эксперт.
По словам Онуфриенко, у этих аппаратов низкая отражающая способность, и большинство РЛС их засечь не в состоянии.
"Акустическими датчиками они определяются на "раз, два, три". Акустические датчики позволяют за несколько десятков километров четко определить направление, откуда приближаются беспилотники, по характеру акустического сигнала", — пояснил он.
По словам Онуфриенко, пока этого не делается, хотя это могло бы стать хорошей подмогой. РЛС не способны обнаруживать низколетящие цели, к тому же такие станции маломобильны и имеют высокую стоимость.
"Нужны дешевые и массовые способы противодействия беспилотникам. Предложения эти существуют уже много лет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
