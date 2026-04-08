Ожидают продолжения войны в Иране и у себя. Что говорят на Украине о перемирии на Ближнем Востоке

В среду, 8 апреля, было объявлено о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке. США и Иран синхронно объявили о своей победе. Вслед за ними о победе объявили и ОАЭ. Анонсированное Дональдом Трампом накануне уничтожение иранской цивилизации минувшей ночью не состоялось

2026-04-08T12:34

Как сообщает издание Axios, перемирие начнётся сегодня вечером (по американскому времени), однако потребуется некоторое время, чтобы приказы дошли до подразделений КСИР на передовой.Перемирие пока еще достаточно шаткое, тем более что Израиль не соглашается прекратить боевые действия против ливанской "Хезболлы", что является одним из условий Тегерана.Тем не менее на Украине сразу же попытались вернуть к себе внимание. Глава МИД страны Андрей Сибига выступил с заявлением, приветствуя договоренности о перемирии. Но после этого попытался вновь манипулировать администрацией США, по-хозяйски определяя дальнейшие задачи для Трампа. По его словам, теперь Вашингтону следует давить на Москву. Однако и другие мнения. Опальный депутат Верховной Рады Александр Дубинский ранее предположил, что после окончания иранской авантюры Трампа тот, скорее всего, будет "дожимать" Владимира Зеленского.Однако его коллега Максим Бужанский считает, что перемирие нужно обеим сторонам, чтобы "перезарядиться", и не более того. И западные СМИ действительно фиксируют продолжение переброски американских вооружений на Ближний Восток.Мировые цены на нефть после объявления о перемирии резко пошли вниз, но на Украине это пока не остановило взлет цен на дизель и бензин. Восьмого апреля дизельное топливо подорожало еще на 2 грн, достигнув 97 грн (200 руб.) за литр. На Украине в принципе никогда не бывает так, чтобы однажды повышенные цены откатывались назад при изменении конъюнктуры рынка. Однако европейские союзники Украины, переживавшие последнее время энергетический кризис, получат больше возможностей для финансовой подпитки Киева.Украинское издание "Страна.ua" предполагает два варианта развития событий, каждый из которых будет иметь влияние на Украину. Разница между ними в том, будет или не будет в реальности соблюдаться перемирие на Ближнем Востоке.От этого, подчеркивает "Страна", будут зависеть цены на нефть и возможности США продолжать поставки оружия Киеву. Также на войне на Украине прямо скажется то, как далее будет развиваться конфликт между США и европейскими членами НАТО. Все-таки ранее Трамп обещал после завершения войны в Иране "пересмотреть отношения" с Европой из-за отказа последней в содействии американо-израильской операции против Ирана."В случае углубления этого конфликта поддержка Украины со стороны Запада может быть подорвана. Также это может привести в целом к пересмотру политики Европы в отношении Киева и Москвы, с учетом возрастающей вероятности (в случае разрыва европейцев с США) военного конфликта Европы с РФ с угрозой перехода его в ядерную стадию", - резюмирует издание.При таком сценарии развития событий Европа будет руками и ногами требовать продолжения войны на Украине любой ценой, чтобы только ценой жизней тысяч украинцев удерживать там российскую армию (и тем временем перевооружаться).Журналист-международник Олег Ясинский весьма скептичен относительно перспектив перемирия на Ближнем Востоке. По его мнению, Трамп абсолютно недоговороспособен, а сейчас он лишь выжидает для очередной атаки на Иран."Военная машина США сейчас немного пробуксовывает, чтобы выбрать более удобный момент для атаки. У нее нет и не будет для нас никаких других планов: это - ее природа. Израильское правительство искренне мечтает перевешать палестинцев и разбомбить атомными бомбами большинство соседей. О каком мире в регионе можно мечтать? При этом Израиль - точно такая же колония США, как и постмайданная Украина - колония США и НАТО, только с большим опытом", - пишет Ясинский у себя в телеграм-канале.Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника отмечает, что США, по сути, перестали контролировать ход войны и не могут добиться ее перелома. На этом фоне Трамп все больше теряет рейтинги и репутацию, американская система постепенно движется к выборам в Конгресс, на которых республиканцы теперь имеют все шансы проиграть. По мнению аналитиков института, поражение республиканцев в Конгрессе будет означать практически конец реальных усилий по переговорам между Украиной и РФ и практически гарантированное продолжение войны до конца срока Трампа.Еще по теме - в материале издания Украина.ру Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

