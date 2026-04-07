"Пулеметов у нас хватает": мобильные группы против тысяч дронов — мнение Онуфриенко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260407/pulemetov-u-nas-khvataet-mobilnye-gruppy-protiv-tysyach-dronov--mnenie-onufrienko-1077634078.html
"Пулеметов у нас хватает": мобильные группы против тысяч дронов — мнение Онуфриенко
К концу года Украина может запускать тысячи дронов за один налет, и ни одна существующая система ПВО не выдержит такой нагрузки. Справятся с ними только мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
новости
украина
россия
харьков
михаил онуфриенко
украина.ру
минобороны
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964224_0:13:1236:708_1920x0_80_0_0_e1cf3a3f3da25c37a8505f9c020fd306.jpg.webp
Журналист спросил Онуфриенко, как защищаться от массовых налетов дронов, которые готовит противник. По его данным, к концу года противник будет запускать тысячи дронов за один раз. Он пояснил, что даже если РЛС захватит все цели, "Панцирей" не хватит, чтобы их все сбить. "А вот мобильные группы с ними справятся. Чего-чего, а пулеметов у нас хватает. И учетверенные "Максимы" тоже работают эффективно", — добавил Онуфриенко."Нужны дешевые и массовые способы противодействия беспилотникам. Почему мы этого не делаем – не знаю. Но предложения эти существуют уже много лет. И даже до СВО в Минобороны опытные образцы поступали", — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
украина
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964224_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_dad14f1ccce637a789f18f3e969317dc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, харьков, михаил онуфриенко, украина.ру, минобороны, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, главное, бпла, беспилотники, военный эксперт, пво
Новости, Украина, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Минобороны, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, БПЛА, беспилотники, военный эксперт, ПВО

17:04 07.04.2026
 
© Украина.руАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Журналист спросил Онуфриенко, как защищаться от массовых налетов дронов, которые готовит противник. По его данным, к концу года противник будет запускать тысячи дронов за один раз.
"Ни одна существующая система ПВО, опирающаяся на базовые РЛС и зенитно-ракетные комплексы, не в состоянии выдержать такие налеты", — ответил эксперт.
Он пояснил, что даже если РЛС захватит все цели, "Панцирей" не хватит, чтобы их все сбить. "А вот мобильные группы с ними справятся. Чего-чего, а пулеметов у нас хватает. И учетверенные "Максимы" тоже работают эффективно", — добавил Онуфриенко.
"Нужны дешевые и массовые способы противодействия беспилотникам. Почему мы этого не делаем – не знаю. Но предложения эти существуют уже много лет. И даже до СВО в Минобороны опытные образцы поступали", — отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияХарьковМихаил ОнуфриенкоУкраина.руМинобороныСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияГлавные новостиглавноеБПЛАбеспилотникивоенный экспертПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
