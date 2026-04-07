https://ukraina.ru/20260407/polsha-vidit-chto-teryaet-ukrainu-ischenko-o-strakhakh-i-interesakh-varshavy-i-provokatsii-na-baltike-1077603535.html

Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике

Польша пока ничего не делает, хотя теряет Украину. При этом Варшаве нужен буфер против России. Но если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-07T06:00

новости

польша

россия

прибалтика

ростислав ищенко

украина.ру

нато

восточная европа

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, как страны Восточной Европы могут повлиять на развитие ситуации вокруг блокады Балтики, Ищенко остановился на позиции Польши — одного из ключевых игроков в регионе.Он отметил, что если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши, которой нужен буфер против России."Польша хотела занять Белоруссию, но не заняла, потому что путч в 2020 году провалился. Польша видит, что теряет Украину, но пока что ничего не делает. Когда [президент Франции Эммануэль] Макрон предлагал отправить туда польские войска, Варшава от этого воздержалась", — заявил эксперт.По словам Ищенко, ключевой вопрос — как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что она входит в НАТО. Если альянс допустит потерю Прибалтики, в следующий раз он допустит и потерю Польши."Реакция Польши нам пока неизвестна. Но, во всяком случае, устроить протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря в выгодной конфигурации европейцы могут", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

