Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике - 07.04.2026 Украина.ру
Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике
Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике - 07.04.2026 Украина.ру
Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике
Польша пока ничего не делает, хотя теряет Украину. При этом Варшаве нужен буфер против России. Но если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-07T06:00
2026-04-07T06:00
Отвечая на вопрос журналиста о том, как страны Восточной Европы могут повлиять на развитие ситуации вокруг блокады Балтики, Ищенко остановился на позиции Польши — одного из ключевых игроков в регионе.Он отметил, что если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши, которой нужен буфер против России."Польша хотела занять Белоруссию, но не заняла, потому что путч в 2020 году провалился. Польша видит, что теряет Украину, но пока что ничего не делает. Когда [президент Франции Эммануэль] Макрон предлагал отправить туда польские войска, Варшава от этого воздержалась", — заявил эксперт.По словам Ищенко, ключевой вопрос — как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что она входит в НАТО. Если альянс допустит потерю Прибалтики, в следующий раз он допустит и потерю Польши."Реакция Польши нам пока неизвестна. Но, во всяком случае, устроить протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря в выгодной конфигурации европейцы могут", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
польша
россия
прибалтика
восточная европа
белоруссия
балтийское море
балтика
страны балтии
Украина.ру
новости, польша, россия, прибалтика, ростислав ищенко, украина.ру, нато, восточная европа, главные новости, главное, белоруссия, эммануэль макрон, балтийское море, балтика, страны балтии, украина ру новости сегодня, новости украина ру
Новости, Польша, Россия, Прибалтика, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, Восточная Европа, Главные новости, главное, Белоруссия, Эммануэль Макрон, Балтийское море, Балтика, страны Балтии, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру

Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике

06:00 07.04.2026
 
Польша пока ничего не делает, хотя теряет Украину. При этом Варшаве нужен буфер против России. Но если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, как страны Восточной Европы могут повлиять на развитие ситуации вокруг блокады Балтики, Ищенко остановился на позиции Польши — одного из ключевых игроков в регионе.
Он отметил, что если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши, которой нужен буфер против России.
"Польша хотела занять Белоруссию, но не заняла, потому что путч в 2020 году провалился. Польша видит, что теряет Украину, но пока что ничего не делает. Когда [президент Франции Эммануэль] Макрон предлагал отправить туда польские войска, Варшава от этого воздержалась", — заявил эксперт.
По словам Ищенко, ключевой вопрос — как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что она входит в НАТО. Если альянс допустит потерю Прибалтики, в следующий раз он допустит и потерю Польши.
"Реакция Польши нам пока неизвестна. Но, во всяком случае, устроить протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря в выгодной конфигурации европейцы могут", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.
