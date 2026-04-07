"Могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой": Ищенко рассказал о стратегии НАТО на Балтике
© AP / Vadim Ghirda
Страны НАТО превратили Балтийское море в свою "лужу" — у них там превосходство по флоту, авиации, базам и контролю пространства. Сухопутного вторжения они не боятся, но могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о возможной провокации на Балтике и ее последствиях, Ищенко подробно описал расстановку сил и приоритеты НАТО в регионе.
"Они действительно превратили Балтийское море в натовскую лужу. У них там превосходство по всем показателям: флот, авиация, базы, контроль пространства. Сухопутного вторжения они не боятся. С одной стороны – Балтика. С другой стороны – Финляндия с ее болотами", — заявил политолог.
"Они опасаются только за Прибалтику. Но, как я уже сказал, они могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой, чтобы получить преимущество в партии. И дальше Россия просто будет выбирать время, место и формат реакции", — пояснил Ищенко.
Эксперт отметил, что задача эта сложная. Речь уже не о том, чтобы не втянуться в кризис — в кризис на Балтике Россию все равно будут втягивать.
"Задача это сложная. Тут дело уже не в том, чтобы не втянуться в кризис. В кризис на Балтике нас все равно будут втягивать", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на