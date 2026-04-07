"Говорю вам беспощадную правду": Виктор Баранец рассказал о яростных боях в Купянске
"Говорю вам беспощадную правду": Виктор Баранец рассказал о яростных боях в Купянске - 07.04.2026 Украина.ру
"Говорю вам беспощадную правду": Виктор Баранец рассказал о яростных боях в Купянске
В Купянске сейчас идут самые ожесточенные бои. Противник стянул к городу опытные резервы, пытаясь вытеснить российские подразделения. Не исключено, что ВСУ заманивали в город специально — чтобы перемолоть их в мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T05:45
2026-04-07T05:45
2026-04-07T05:45
Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, Баранец отдельно остановился на Купянске и назвал его одним из самых горячих участков фронта. "А теперь говорю вам беспощадную правду. Было дело, когда даже на самый верх докладывали об освобождении Купянска. Так вот сегодня там идут самые яростные бои. К сожалению, мы контролируем только 1/3 города", — заявил обозреватель.Он также рассказал о действиях противника на этом направлении. "Противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются вгрызться и вообще оттеснить из города" , — подчеркнул Баранец.По словам эксперта, возможно, у этого есть своя тактическая логика. "И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить"", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Больше о прогнозах на весеннюю кампанию и ситуацию в зоне СВО в материале "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
купянск
россия
харьковская область
харьков
харьковскийфронт
"Говорю вам беспощадную правду": Виктор Баранец рассказал о яростных боях в Купянске
В Купянске сейчас идут самые ожесточенные бои. Противник стянул к городу опытные резервы, пытаясь вытеснить российские подразделения. Не исключено, что ВСУ заманивали в город специально — чтобы перемолоть их в мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, Баранец отдельно остановился на Купянске и назвал его одним из самых горячих участков фронта.
"А теперь говорю вам беспощадную правду. Было дело, когда даже на самый верх докладывали об освобождении Купянска. Так вот сегодня там идут самые яростные бои. К сожалению, мы контролируем только 1/3 города", — заявил обозреватель.
Он также рассказал о действиях противника на этом направлении. "Противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются вгрызться и вообще оттеснить из города" , — подчеркнул Баранец.
По словам эксперта, возможно, у этого есть своя тактическая логика. "И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить"", — подытожил собеседник издания.