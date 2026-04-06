Трамп рассказал об отношении Путина к НАТО
11:02 06.04.2026 (обновлено: 11:40 06.04.2026)
© ФотоПутин и Трамп, встреча на Аляске
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети Х журналистка ABC News Рэйчел Скотт
Американский лидер подчеркнул, что его призывы к альянсу помочь США в Иране были лишь проверкой, и пренебрежительно отозвался об этом военном блоке.
"Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", — добавил глава Белого дома.
