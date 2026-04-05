Зачистить карман возле Купянска-Узлового и выбить ВСУ из Боровой: эксперт про задачи ВС РФ на севере - 05.04.2026 Украина.ру
Зачистить карман возле Купянска-Узлового и выбить ВСУ из Боровой: эксперт про задачи ВС РФ на севере
Зачистить карман возле Купянска-Узлового и выбить ВСУ из Боровой: эксперт про задачи ВС РФ на севере - 05.04.2026 Украина.ру
Зачистить карман возле Купянска-Узлового и выбить ВСУ из Боровой: эксперт про задачи ВС РФ на севере
Для успеха в Купянске ВС РФ необходимо зачистить карман на восточном берегу возле Купянска-Узлового, затем — форсировать Оскол южнее Купянска, выбив 3-й корпус ВСУ из Боровой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный,
2026-04-05T05:30
2026-04-05T05:30
Комментируя свой предыдущий тезис о том, группировке "Запад" нет смысла тратить столько сил на Купянск и было бы целесообразнее заняться Лиманом, эксперт отметил, что это был хороший отвлекающий удар. "Украина туда нагнала силы, сопоставимые с двумя корпусами, которыми командовал их любимый генерал [командующий Группировкой объединенных сил (ГОС) ВСУ Михаил] Драпатый. Несмотря на такое количество войск, противник нас не смог оттуда выбить", — отметил Угольный.Он добавил, что войска не смогли значительно продвинуться в Купянске, весь город по-прежнему находится в килл-зоне."Даже если мы его полностью отобьем, там тяжело будет закрепиться. Надо будет отодвинуть противника от Купянска, а с тех позиций это сделать будет непросто. Не знаю, как мы будем обеспечивать эту зону безопасности минимум в 5 километров по периметру", — добавил обозреватель.Он заявил, что сейчас необходимо зачистить карман на восточном берегу возле Купянска-Узлового, затем — форсировать Оскол южнее Купянска, выбив 3-й корпус ВСУ из Боровой. "Только тогда с Купянском что-то получится", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
Зачистить карман возле Купянска-Узлового и выбить ВСУ из Боровой: эксперт про задачи ВС РФ на севере

05:30 05.04.2026
 
Для успеха в Купянске ВС РФ необходимо зачистить карман на восточном берегу возле Купянска-Узлового, затем — форсировать Оскол южнее Купянска, выбив 3-й корпус ВСУ из Боровой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный,
Комментируя свой предыдущий тезис о том, группировке "Запад" нет смысла тратить столько сил на Купянск и было бы целесообразнее заняться Лиманом, эксперт отметил, что это был хороший отвлекающий удар.
"Украина туда нагнала силы, сопоставимые с двумя корпусами, которыми командовал их любимый генерал [командующий Группировкой объединенных сил (ГОС) ВСУ Михаил] Драпатый. Несмотря на такое количество войск, противник нас не смог оттуда выбить", — отметил Угольный.
Он добавил, что войска не смогли значительно продвинуться в Купянске, весь город по-прежнему находится в килл-зоне.
"Даже если мы его полностью отобьем, там тяжело будет закрепиться. Надо будет отодвинуть противника от Купянска, а с тех позиций это сделать будет непросто. Не знаю, как мы будем обеспечивать эту зону безопасности минимум в 5 километров по периметру", — добавил обозреватель.
Он заявил, что сейчас необходимо зачистить карман на восточном берегу возле Купянска-Узлового, затем — форсировать Оскол южнее Купянска, выбив 3-й корпус ВСУ из Боровой. "Только тогда с Купянском что-то получится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
