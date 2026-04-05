"Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте

"Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте - 05.04.2026 Украина.ру

"Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте

У Илона Маска десятки тысяч спутников летают над всей земной поверхностью. Даже если нас интересует "маленький кусочек" территории Украины, для этого все равно потребуются десятки спутников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2026-04-05T05:15

2026-04-05T05:15

2026-04-05T22:45

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

прогнозы сво

сводка сво

новости

украина

россия

Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться проблема связи после отключения "Старлинка", эксперт заявил, что рано или поздно это должно было произойти."Для меня было очевидно, что "Старлинк" нам рано или поздно отключат. У Украины слишком большое преимущество в этом вопросе, и она была готова к тому, чтобы даже с ущербом для себя что-то выключить", — подчеркнул Копылов.Может быть, хорошо, что противник этим занялся именно сейчас, но такая проблема действительно есть, сказал он. "К сожалению, у нас нет отечественного аналога из коробки, который мы могли бы выкатить на поле боя. Его еще долго не будет" — констатировал Копылов.Он сообщил, что 16 спутников от "Рассвета" работают в режиме тестирования и прямо сейчас не могут заменить даже 5% возможностей западной системы."Старлинк" — это не только спутники и терминалы. Это огромная инфраструктура с наземными станциями управления и поддержкой. У нас этого нет. Минимум через три года оно у нас появится. "Рассвет" — это только первая ласточка, которая может работать в тестовом режиме", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, сводка сво, новости, украина, россия, илон маск, украина.ру, telegram, starlink, главные новости, главное