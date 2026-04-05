Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260405/kopylov-o-probleme-svyazi-rassvet--eto-pervaya-lastochka-kotoraya-mozhet-rabotat-v-testovom-rezhime-1077538065.html
"Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте
У Илона Маска десятки тысяч спутников летают над всей земной поверхностью. Даже если нас интересует "маленький кусочек" территории Украины, для этого все равно потребуются десятки спутников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2026-04-05T05:15
2026-04-05T22:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_4:0:996:558_1920x0_80_0_0_aa3be6dc28fcf8e90c525eb51909088b.jpg
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_128:0:872:558_1920x0_80_0_0_9ff11710ae531e99937e4c02fc0ec893.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте

05:15 05.04.2026 (обновлено: 22:45 05.04.2026)
 
© Фото : prokosmos.ru
- РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото : prokosmos.ru
Читать в
ДзенTelegram
У Илона Маска десятки тысяч спутников летают над всей земной поверхностью. Даже если нас интересует "маленький кусочек" территории Украины, для этого все равно потребуются десятки спутников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться проблема связи после отключения "Старлинка", эксперт заявил, что рано или поздно это должно было произойти.
"Для меня было очевидно, что "Старлинк" нам рано или поздно отключат. У Украины слишком большое преимущество в этом вопросе, и она была готова к тому, чтобы даже с ущербом для себя что-то выключить", — подчеркнул Копылов.
Может быть, хорошо, что противник этим занялся именно сейчас, но такая проблема действительно есть, сказал он. "К сожалению, у нас нет отечественного аналога из коробки, который мы могли бы выкатить на поле боя. Его еще долго не будет" — констатировал Копылов.
Он сообщил, что 16 спутников от "Рассвета" работают в режиме тестирования и прямо сейчас не могут заменить даже 5% возможностей западной системы.
"Старлинк" — это не только спутники и терминалы. Это огромная инфраструктура с наземными станциями управления и поддержкой. У нас этого нет. Минимум через три года оно у нас появится. "Рассвет" — это только первая ласточка, которая может работать в тестовом режиме", — подытожил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
