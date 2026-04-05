https://ukraina.ru/20260405/belyy-dom-narushil-molchanie-posle-slukhov-o-gospitalizatsii-trampa-1077542392.html

Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа

Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа - 05.04.2026 Украина.ру

Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа

В субботу, 4 апреля, в американских СМИ и соцсетях распространились слухи об экстренной госпитализации президента США Дональда Трампа. После нескольких часов тишины директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг выступил с опровержением

2026-04-05T09:50

2026-04-05T09:50

2026-04-05T09:50

новости

сша

флорида

дональд трамп

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072485157_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_f46b3ce06eb36d4402e4d29cb4d84324.jpg

Слухи о госпитализации президента США Дональда Трампа за считанные часы разлетелись по информационному пространству в субботу, 4 апреля. Причиной для домыслов стал анонс Белого дома о том, что президент не будет появляться на публике до конца дня, что является отклонением от его привычного графика.Обычно по выходным Трамп отправляется в свой клуб Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы сыграть в гольф. Внезапное изменение планов в сочетании с отсутствием официальных комментариев породило волну слухов о возможной госпитализации в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.Спустя несколько часов ситуацию прояснил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. В своем посте в социальной сети Х он опроверг слухи, заявив, что президент работает в Белом доме и Овальном кабинете."Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь", — написал Чунг.В начале недели Дональд Трамп усомнился в эффективности НАТО, охарактеризовав альянс как "бумажного тигра". Американский лидер также заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода США из состава организации в будущем. Подробнее в материале Хаотическая политика Трампа и разрушение НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Афганистане при землетрясении погибли минимум восемь человек. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

флорида

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, флорида, дональд трамп, нато, украина.ру