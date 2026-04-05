Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа - 05.04.2026 Украина.ру
Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа
В субботу, 4 апреля, в американских СМИ и соцсетях распространились слухи об экстренной госпитализации президента США Дональда Трампа. После нескольких часов тишины директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг выступил с опровержением
2026-04-05T09:50
Слухи о госпитализации президента США Дональда Трампа за считанные часы разлетелись по информационному пространству в субботу, 4 апреля. Причиной для домыслов стал анонс Белого дома о том, что президент не будет появляться на публике до конца дня, что является отклонением от его привычного графика.Обычно по выходным Трамп отправляется в свой клуб Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы сыграть в гольф. Внезапное изменение планов в сочетании с отсутствием официальных комментариев породило волну слухов о возможной госпитализации в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.Спустя несколько часов ситуацию прояснил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. В своем посте в социальной сети Х он опроверг слухи, заявив, что президент работает в Белом доме и Овальном кабинете."Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь", — написал Чунг.В начале недели Дональд Трамп усомнился в эффективности НАТО, охарактеризовав альянс как "бумажного тигра". Американский лидер также заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода США из состава организации в будущем.
Белый дом нарушил молчание после слухов о госпитализации Трампа

09:50 05.04.2026
 
Слухи о госпитализации президента США Дональда Трампа за считанные часы разлетелись по информационному пространству в субботу, 4 апреля. Причиной для домыслов стал анонс Белого дома о том, что президент не будет появляться на публике до конца дня, что является отклонением от его привычного графика.
Обычно по выходным Трамп отправляется в свой клуб Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы сыграть в гольф. Внезапное изменение планов в сочетании с отсутствием официальных комментариев породило волну слухов о возможной госпитализации в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Спустя несколько часов ситуацию прояснил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. В своем посте в социальной сети Х он опроверг слухи, заявив, что президент работает в Белом доме и Овальном кабинете.
"Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь", — написал Чунг.
В начале недели Дональд Трамп усомнился в эффективности НАТО, охарактеризовав альянс как "бумажного тигра". Американский лидер также заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода США из состава организации в будущем. Подробнее в материале Хаотическая политика Трампа и разрушение НАТО
