Хаотическая политика Трампа и разрушение НАТО

В начале недели Дональд Трамп в своем заявлении подверг сомнению целесообразность существования НАТО, назвав альянс “бумажным тигром”, и подчеркнул, что всерьез рассматривает возможность будущего выхода Штатов из состава НАТО

2026-04-05T08:58

Это событие произошло на фоне затягивающегося военного кризиса в Иране, перспективы которого для Америки достаточно туманны.Судя по тем скудным данным, которые находятся в открытом доступе, а также риторике высокопоставленных чиновников администрации Трампа, война в Иране рассматривалась ими как операция-блицкриг по смене режима. На фоне январских протестов в Исламской Республике США приняли решение действовать в логике “падающего подтолкни” и сделали ставку на войну как на последнюю веточку, которая должна сломать спину иранскому верблюду. Но, несмотря на убийство практически всей иранской верхушки, режим устоял, а элиты, по внешним признакам, сохраняют монолитность.Логика, которой руководствовались Соединенные Штаты, проста и понятна: внутренние неурядицы действительно осложняют сопротивление внешней агрессии. Однако для достижения максимального эффекта оба фактора должны действовать одновременно. Последнее условие как раз и было проигнорировано.Уличный актив, на который могли опереться США, был сожжен еще в январе. Экономические и социальные проблемы, как и недовольство той части иранского народа, которая выходила на митинги, никуда не делись. Но большинство обычно пассивно. Для того чтобы мобилизовать его в целях свержения режима, необходимы небольшие организованные группы. Их члены по итогам январских протестов получили обвинения в терроризме и были казнены. Повторно воспользоваться недовольными как тараном против власти не выйдет: их больше некому вывести на бунт.Соединенные Штаты не могут себе позволить вести затяжную войну. Постоянные бомбардировки Ирана сжигают огромное количество ресурсов. Пентагон уже запросил дополнительные 200 млрд долларов для финансирования операции. Трамп же, наоборот, обещал сократить государственные расходы. Союзники США в регионе тем временем теряют доходы от экспорта энергоносителей, а их статус как островка безопасности для элиты подорван на долгие годы.Неясной остается и выгода от гипотетической победы. Выбивание союзника Китая и России могло быть полезным для Америки в случае минимальных затрат на операцию. При нынешнем формате войны США тратят больше, чем потенциально могут приобрести, что сродни поражению.Война Трампа, изначально непопулярная среди американцев, продолжает терять поддержку. Граждане ощущают рост цен на топливо, их пугает призрак инфляционной угрозы и бедственное положение экономики. Они голосовали за Трампа, чтобы выбраться из экономической безнадеги, а взамен получили вполне реалистичный шанс отправки своих солдат на наземную операцию в далекий Иран.Приближаются промежуточные выборы, на которых Республиканская партия практически гарантированно проиграет, после чего Трамп превратится в “хромую утку”. Для поднятия рейтингов ему жизненно необходима победа, хоть бы и пиррова, но главное – быстрая, поэтому отступить и выйти из войны как летом 2025 года он не может. Победить тоже не удается, наступил цугцванг.Трампу приходится искать варианты, меняющие формат конфликта. Одна из возможностей смены – вовлечение НАТО в качестве полноценного участника. Альянс способен предоставить дополнительные ресурсы для продолжения войны и облегчить логистику. Но, что самое главное, участие НАТО в конфликте превратило бы его из авантюры американского президента в крестовый поход объединенного Запада. Символический и PR-эффект от вовлечения НАТО позволил бы Трампу переложить с себя и своей администрации часть ответственности за войну и, одновременно, увеличить свои шансы на победу.Страны НАТО тем временем одна за другой отказывают Трампу в участии в любом формате. Эммануэль Макрон заявил, что Франция не выбирала войну с Ираном, а потому не будет участвовать в сопутствующих операциях. Педро Санчес отказался делать Испанию соучастницей вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны США, а Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну. Реакция ожидаема. Правительства европейских стран, находясь в кризисном положении из-за борьбы с Россией, не желают жертвовать своими и так низкими рейтингами для поддержки имиджа Трампа.Более того, реакция справедлива и логична. Зачем поддерживать президента, который разрушает принятые нормы взаимоотношений между ЕС и США? Этот человек всего несколько месяцев тому назад угрожал расколоть НАТО из-за того, что загорелся внезапной идеей о присоединении Гренландии. До этого он бросил Европу на произвол судьбы в конфликте с Россией, на который Европа пошла под радостное одобрение Вашингтона и не без его активной поддержки.Европейские элиты понимают, что Трамп абсолютно хаотичен и непредсказуем. Сегодня он втягивает вас в конфликт на Ближнем Востоке. А уже завтра вы остаетесь один на один с Ираном, потому что у Дональда Трампа появился более привлекательный политический проект. Например, Куба.Остроты и абсурдности ситуации добавляет ещё и желание американского президента сделать Европу более самостоятельной в военном плане. Эта цель тянется ещё с его первого срока, когда он продвигал идею увеличения военных расходов странами НАТО до минимума в 2% от ВВП. Судя по последнему отчету организации, к 2025 году эта цель была с горем пополам достигнута. Но одновременно увеличились и аппетиты Трампа. Теперь члены Альянса должны платить за американский военный зонтик ещё больше: в качестве минимума была выбрана цифра в 5% расходов на оборону от ВВП.Пять процентов от ВВП – это уровень расходов государства, ведущего активную затяжную войну, или уровень сверхдержавы, интересы которой находятся по всему миру и требуют соответствующей военной мощи для их защиты. Для европейских стран, терпящих постоянные убытки из-за разрыва связей с Россией, роста цен на энергоносители и структурных экономических проблем, связанных с чрезмерной регуляцией и зеленой повесткой, такой уровень расходов неоправдан, недосягаем и не имеет смысла. И тем не менее все европейские страны, входящие в НАТО, кроме Испании, дали свое согласие на повышение оборонных расходов до требуемого Трампом уровня к 2035 году.Трамп как успешный бизнесмен, сколотивший миллиардное состояние, должен понимать последствия подобных сделок. Начинает вовсю работать принцип “кто платит, тот и заказывает музыку”. Если ранее США несли ответственность за обеспечение безопасности Европы, это определяло её зависимое положение относительно них и вынуждало её двигаться в фарватере американской политики. Но теперь Америка отказывается быть покровителем своего младшего партнера. Европа вынуждена содержать себя самостоятельно, а значит, хозяин ей больше не нужен. Но американский барин пока этого не понял.В краткосрочной перспективе раздрай в НАТО выгоден России. Отсутствие координации между бывшими союзниками по антироссийской коалиции вынуждает их нести дополнительные издержки. А часть средств теперь направляется на другие направления: те ракеты и дроны, которыми США бомбят Иран, уже никогда не окажутся в руках ВСУ.Среднесрочные перспективы уже не такие радужные. Европейские элиты настроены на продолжение конфликта с Россией. Те оборонные бюджеты, которые они теперь вынуждены наращивать, будут брошены на обеспечение этого противостояния. А непомерный уровень издержек будет подталкивать Европу к более агрессивной и рискованной политике, направленной против России. Произведенное оружие должно принести дивиденды до того, как Европа проиграет войну на истощение, иначе в его производстве не будет никакого смысла.Таким образом, Россия получает окно возможностей весной-летом этого года для нанесения сокрушающего удара по Украине. США связаны в Иране, цены на нефть высоки и готовы расти дальше, а Европа, несмотря на желание воевать и дальше повышать ставки, полных возможностей для этого пока не имеет.

Арсений Ищенко

