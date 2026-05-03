Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/udalos-spasti-vsekh-vypolzov-o-tom-pochemu-molodezh-kaliningrada-bolshe-ne-khochet-v-evropu-1078434443.html
Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу
Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу - 03.05.2026 Украина.ру
Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу
Калининградскую молодежь удалось спасти от сепаратистских настроений, несмотря на то, что часть ребят по-прежнему мечтает уехать на Запад. Однако люди, чья молодость пришлась на 1990-е, когда немцы колоннами ехали в регион и бесплатно все раздавали, были готовы защищать немецкое прошлое Калининграда неистово и яростно — причем не за деньги
2026-05-03T05:30
2026-05-03T05:30
новости
калининград
европа
запад
нато
украина.ру
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741541_8:0:612:340_1920x0_80_0_0_f8777da08b59a4547250882f0941d535.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, с этими людьми произошло то же самое, что и с украинцами: у них полностью поменялся менталитет. Они защищают киевский режим не за деньги, а потому, что стали другими. Раньше людей взглядов Выползова в Калининградской области не воспринимали, но со временем ситуация изменилась.Политолог отметил, что благодаря творческим командам и росту числа альтернативных публикаций по калининградской проблематике настроения молодежи стали меняться. Сегодня ребята понимают, к чему ведет заигрывание с немецким прошлым в условиях, когда нынешняя Германия становится нашим противником.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
калининград
европа
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741541_83:0:536:340_1920x0_80_0_0_53c096377855ea0c3148edd12c67bd25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калининград, европа, запад, нато, украина.ру, россия
Новости, Калининград, Европа, Запад, НАТО, Украина.ру, Россия

Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу

05:30 03.05.2026
 
© ФотоФото из открытых источников
Фото из открытых источников - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Калининградскую молодежь удалось спасти от сепаратистских настроений, несмотря на то, что часть ребят по-прежнему мечтает уехать на Запад. Однако люди, чья молодость пришлась на 1990-е, когда немцы колоннами ехали в регион и бесплатно все раздавали, были готовы защищать немецкое прошлое Калининграда неистово и яростно — причем не за деньги
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, с этими людьми произошло то же самое, что и с украинцами: у них полностью поменялся менталитет. Они защищают киевский режим не за деньги, а потому, что стали другими. Раньше людей взглядов Выползова в Калининградской области не воспринимали, но со временем ситуация изменилась.
Политолог отметил, что благодаря творческим командам и росту числа альтернативных публикаций по калининградской проблематике настроения молодежи стали меняться. Сегодня ребята понимают, к чему ведет заигрывание с немецким прошлым в условиях, когда нынешняя Германия становится нашим противником.
"Повторюсь, глупо грустить о разрушенном кёнигсбергском замке в условиях, когда официальный Берлин прямо призывает готовиться убивать русских", — резюмировал Выползов.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКалининградЕвропаЗападНАТОУкраина.руРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин
06:30Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"
06:15Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России
06:00Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам
05:30Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу
05:00Для борьбы с БПЛА нужно создавать народное ополчение, считает военный эксперт Попов
19:10Обстановка в Туапсе и последствия атаки для рынка нефти. Итоги 2 мая
18:01"Герани" ударили по объекту ВСУ в Полтаве. Новости СВО
17:43Фицо поддержал Украину в ЕС, но признал: с Зеленским у нас "разные мнения"
17:00Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
16:57Над Украиной находятся около 50 "Гераней". Новости СВО
16:43В Днепропетровской области разыскивают военнослужащих ВСУ по делу о похищении и избиении местного жителя
16:30"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
16:15В Киеве военный устроил стрельбу возле ТРЦ. Главное к этому часу
16:00"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране
16:00Актерская ловушка: почему Зеленский не может выйти из образа
15:30Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
14:27Дональд Трамп открыто сознался в пиратстве ВМС США
14:06Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
13:51Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
Лента новостейМолния