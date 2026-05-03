https://ukraina.ru/20260503/glava-rfpi-predrk-krakh-byurokratam-es-i-britanii-iz-za-ignorirovaniya-energokrizisa-1078551896.html

Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса

Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса - 03.05.2026 Украина.ру

Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса

Бюрократы Евросоюза и Великобритании, игнорирующие развитие крупнейшего в истории энергетического кризиса, будут им уничтожены. Об этом 3 мая глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х

2026-05-03T12:10

2026-05-03T12:10

2026-05-03T12:10

новости

великобритания

кирилл дмитриев

дональд трамп

европа

украина.ру

ес

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072511967_49:0:751:395_1920x0_80_0_0_a3ef2393549ba8619721dc6f290fa96e.jpg

Крупнейший в истории энергетический кризис, который власти ЕС и Великобритании предпочитают не замечать, может привести к их краху, написал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев."Ярые климатические и зеленые активисты могут захотеть переключить внимание с мантры "глобальное потепление" на крупнейший в истории энергетический кризис — реальный и безотлагательный. Возможно, это наконец-то разбудит бюрократов ЕС и Великобритании, которые его игнорируют и будут этим уничтожены", — написал Дмитриев.Своё заявление он сделал на фоне эскалации вокруг Ирана, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Как следствие, в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.Ранее о возможных последствиях для Европы предупреждали и западные эксперты. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль говорил об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, в свою очередь, предупредил, что к концу мая в Европе могут начаться массовые отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива — подобное уже происходит в некоторых странах Азии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

великобритания

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, кирилл дмитриев, дональд трамп, европа, украина.ру, ес, россия