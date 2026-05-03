Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса
2026-05-03T12:10
Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса

12:10 03.05.2026
 
Бюрократы Евросоюза и Великобритании, игнорирующие развитие крупнейшего в истории энергетического кризиса, будут им уничтожены. Об этом 3 мая глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х
Крупнейший в истории энергетический кризис, который власти ЕС и Великобритании предпочитают не замечать, может привести к их краху, написал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
"Ярые климатические и зеленые активисты могут захотеть переключить внимание с мантры "глобальное потепление" на крупнейший в истории энергетический кризис — реальный и безотлагательный. Возможно, это наконец-то разбудит бюрократов ЕС и Великобритании, которые его игнорируют и будут этим уничтожены", — написал Дмитриев.
Своё заявление он сделал на фоне эскалации вокруг Ирана, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Как следствие, в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Ранее о возможных последствиях для Европы предупреждали и западные эксперты. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль говорил об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, в свою очередь, предупредил, что к концу мая в Европе могут начаться массовые отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива — подобное уже происходит в некоторых странах Азии.
