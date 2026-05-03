Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских" - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/lyubyat-shtampy-no-skoro-otkazhutsya-lukyanov-o-evropeyskoy-manii-kleymit-prorossiyskikh-1078476450.html
Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"
Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских" - 03.05.2026 Украина.ру
Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"
Экс-президент Болгарии Румен Радев не пророссийский, но отражает тенденцию по всей Восточной Европе: "Нам вся эта трясина зачем?" Люди понимают, что если начнется большой замес, первыми пострадают они. Болгария не будет в авангарде антироссийской политики, но и бонусов России это не принесет, кроме морального удовлетворения
2026-05-03T06:30
2026-05-03T06:30
новости
болгария
россия
европа
эммануэль макрон
нато
валдай
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По словам эксперта, в Европе любят штампы — "пророссийский" и другие. Это наследие предыдущей эпохи, от которого скоро откажутся. Радев не пророссийский, но он отражает тенденцию по всей Восточной Европе, включая даже Польшу, где обычно симпатий к России не найдешь днем с огнем.Политолог отметил, что если убрать все громкие заявления из Варшавы, то Польша занимает очень осторожную позицию. То, что сейчас Макрон и Туск обсуждают французский ядерный зонтик, — это лишь игра ума."На месте поляков я бы вспомнил ряд исторических эпизодов, которые показывают, что не надо полагаться на западных друзей", — подчеркнул эксперт.Лукьянов также обратил внимание на Чехию, Словению и другие страны. В Чехии правительство не пророссийское, но там говорят: "Почему мы должны платить за Украину? У нас своих проблем много". А в Словении новый спикер парламента сообщил о намерении провести референдум о выходе из НАТО."Думаю, что он этого не сделает, но сам факт… Болгария подтверждает ту же тенденцию: "А нам вся эта трясина зачем? Нам бы заняться своими проблемами"", — резюмировал Лукьянов.Эксперт добавил, что Болгария в меньшей степени, чем Венгрия, может на что-то повлиять, потому что более зависима от ЕС. Она находится в зоне евро, в отличие от Польши, Венгрии и Чехии, что добавляет гибкости их политике."Болгария же присоединилась и теперь точно не будет в авангарде антироссийской и проукраинской политики", — заключил Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
болгария
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a9768efdbc919a4a3cf1c3646cb771a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, россия, европа, эммануэль макрон, нато, валдай, украина.ру
Новости, Болгария, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, НАТО, Валдай, Украина.ру

Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"

06:30 03.05.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Экс-президент Болгарии Румен Радев не пророссийский, но отражает тенденцию по всей Восточной Европе: "Нам вся эта трясина зачем?" Люди понимают, что если начнется большой замес, первыми пострадают они. Болгария не будет в авангарде антироссийской политики, но и бонусов России это не принесет, кроме морального удовлетворения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
По словам эксперта, в Европе любят штампы — "пророссийский" и другие. Это наследие предыдущей эпохи, от которого скоро откажутся. Радев не пророссийский, но он отражает тенденцию по всей Восточной Европе, включая даже Польшу, где обычно симпатий к России не найдешь днем с огнем.
"Это не пророссийскость или антиукраинство, а понимание того, что, если начнется большой замес в Европе (в крупных столицах уже говорят, что война с РФ неизбежна), первыми пострадают восточноевропейские страны. И в первую очередь это касается Польши", — пояснил Лукьянов.
Политолог отметил, что если убрать все громкие заявления из Варшавы, то Польша занимает очень осторожную позицию. То, что сейчас Макрон и Туск обсуждают французский ядерный зонтик, — это лишь игра ума.
"На месте поляков я бы вспомнил ряд исторических эпизодов, которые показывают, что не надо полагаться на западных друзей", — подчеркнул эксперт.
Лукьянов также обратил внимание на Чехию, Словению и другие страны. В Чехии правительство не пророссийское, но там говорят: "Почему мы должны платить за Украину? У нас своих проблем много". А в Словении новый спикер парламента сообщил о намерении провести референдум о выходе из НАТО.
"Думаю, что он этого не сделает, но сам факт… Болгария подтверждает ту же тенденцию: "А нам вся эта трясина зачем? Нам бы заняться своими проблемами"", — резюмировал Лукьянов.
Эксперт добавил, что Болгария в меньшей степени, чем Венгрия, может на что-то повлиять, потому что более зависима от ЕС. Она находится в зоне евро, в отличие от Польши, Венгрии и Чехии, что добавляет гибкости их политике.
"Болгария же присоединилась и теперь точно не будет в авангарде антироссийской и проукраинской политики", — заключил Лукьянов.
Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБолгарияРоссияЕвропаЭммануэль МакронНАТОВалдайУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин
06:30Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"
06:15Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России
06:00Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам
05:30Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу
05:00Для борьбы с БПЛА нужно создавать народное ополчение, считает военный эксперт Попов
19:10Обстановка в Туапсе и последствия атаки для рынка нефти. Итоги 2 мая
18:01"Герани" ударили по объекту ВСУ в Полтаве. Новости СВО
17:43Фицо поддержал Украину в ЕС, но признал: с Зеленским у нас "разные мнения"
17:00Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
16:57Над Украиной находятся около 50 "Гераней". Новости СВО
16:43В Днепропетровской области разыскивают военнослужащих ВСУ по делу о похищении и избиении местного жителя
16:30"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
16:15В Киеве военный устроил стрельбу возле ТРЦ. Главное к этому часу
16:00"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране
16:00Актерская ловушка: почему Зеленский не может выйти из образа
15:30Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
14:27Дональд Трамп открыто сознался в пиратстве ВМС США
14:06Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
13:51Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
Лента новостейМолния