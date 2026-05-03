Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"

Экс-президент Болгарии Румен Радев не пророссийский, но отражает тенденцию по всей Восточной Европе: "Нам вся эта трясина зачем?" Люди понимают, что если начнется большой замес, первыми пострадают они. Болгария не будет в авангарде антироссийской политики, но и бонусов России это не принесет, кроме морального удовлетворения

2026-05-03T06:30

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По словам эксперта, в Европе любят штампы — "пророссийский" и другие. Это наследие предыдущей эпохи, от которого скоро откажутся. Радев не пророссийский, но он отражает тенденцию по всей Восточной Европе, включая даже Польшу, где обычно симпатий к России не найдешь днем с огнем.Политолог отметил, что если убрать все громкие заявления из Варшавы, то Польша занимает очень осторожную позицию. То, что сейчас Макрон и Туск обсуждают французский ядерный зонтик, — это лишь игра ума."На месте поляков я бы вспомнил ряд исторических эпизодов, которые показывают, что не надо полагаться на западных друзей", — подчеркнул эксперт.Лукьянов также обратил внимание на Чехию, Словению и другие страны. В Чехии правительство не пророссийское, но там говорят: "Почему мы должны платить за Украину? У нас своих проблем много". А в Словении новый спикер парламента сообщил о намерении провести референдум о выходе из НАТО."Думаю, что он этого не сделает, но сам факт… Болгария подтверждает ту же тенденцию: "А нам вся эта трясина зачем? Нам бы заняться своими проблемами"", — резюмировал Лукьянов.Эксперт добавил, что Болгария в меньшей степени, чем Венгрия, может на что-то повлиять, потому что более зависима от ЕС. Она находится в зоне евро, в отличие от Польши, Венгрии и Чехии, что добавляет гибкости их политике."Болгария же присоединилась и теперь точно не будет в авангарде антироссийской и проукраинской политики", — заключил Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.

