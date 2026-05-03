Захарова: Россия не позволит ООН "прятать голову в песок" ради защиты Киева

Россия не допустит, чтобы Организация Объединённых Наций (ООН) "прятала голову в песок" в попытках защитить Киев и его действия в отношении российских журналистов. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале по случаю Всемирного дня свободы печати

2026-05-03T12:15

Мария Захарова отметила, что ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ систематически игнорируют, по её словам, преступления киевского режима против мирного населения, включая представителей средств массовой информации. Дипломат подчеркнула, что международные организации предпочитают не замечать факты расправ над журналистами и нападений на них."Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан", — заявила Захарова.2 мая Мария Захарова выступила с заявлением в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в мае 2014 года. Она подчеркнула, что единственной гарантией справедливости для пострадавших в тех событиях станет, по мнению Москвы, достижение целей СВО на Украине. Подробнее в материале Захарова сравнила трагедию в одесском Доме профсоюзов с ХатыньюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

