https://ukraina.ru/20260503/chitayte-remarka-chtoby-znat-plany-mertsa-i-pistoriusa--vydrin-1078486851.html

Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин

Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин - 03.05.2026 Украина.ру

Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин

История не только метафорична, но и иронична — она любит откровенно подшутить над политикой, считает политолог. Если у бриттов премьером был индус по крови, то ждите антипода — например, мусульманку Шабану Махмуд, которая может заменить "рохлеватого" Кира Стармера

2026-05-03T07:00

2026-05-03T07:00

2026-05-03T07:00

новости

британия

польша

дмитрий выдрин

фридрих мерц

борис писториус

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078406791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c2877624734e968e5e371a6657135f3.jpg

А прочитать будущие планы Мерца и Писториуса можно в романах Ремарка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, история не только метафорична, но и иронична — она любит откровенно подшутить над политикой. Эксперт привел пример: если у бриттов премьером был индус по крови с соответствующим вероисповеданием (Риши Сунак), то ждите антипода. Таким антиподом, по его мнению, может стать Шабана Махмуд — британский министр внутренних дел, мусульманка из рода пакистанцев.Политолог подчеркнул, что в Британии градус иронии уже близок к максимальному. Он напомнил, что Первомай там именуют Праздником Труда и считают знаковым событием Лейбористской партии — партии труда."Пожалуйста: читайте романы Ремарка и будете в курсе будущих планов и Мерца, и Писториуса… История не только метафорична, как я сказал — она иронична, любит откровенно подшутить над политикой. Скажем, если у бриттов премьером был индус по крови с соответствующим вероисповеданием (Риши Сунак), то ждите антипода. Например, Шабана Махмуд — британский министр внутренних дел. Она мусульманка, из рода пакистанцев", — пояснил Выдрин.Он добавил, что предстоящие местные выборы приурочили к Первомаю, и вот после этой кампании и будет смена премьера."Тогда и посмеемся", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.

британия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, польша, дмитрий выдрин, фридрих мерц, борис писториус, украина.ру