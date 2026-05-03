"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов
Тегеран направил Вашингтону развёрнутый ответ на предложение об урегулировании конфликта, включающий 14 требований. Об этом 3 мая сообщает иранское агентство Tasnim
2026-05-03T10:47
Иран передал США официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта. Документ, как сообщает агентство Tasnim, содержит 14 пунктов и по сути является встречным планом Тегерана.
По данным Tasnim, если Вашингтон предлагает установить двухмесячное прекращение огня, то иранская сторона настаивает на полном завершении войны в течение 30 дней и на урегулировании всех спорных вопросов в тот же срок.
В перечень требований, выдвинутых Тегераном, входят: гарантии безопасности Ирана от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций, прекращение боевых действий, а также установление новых правил для судоходства в Ормузском проливе.
В данный момент Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не удовлетворился последним предложением Ирана по ядерному соглашению.
