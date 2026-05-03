https://ukraina.ru/20260503/ne-peremirie-a-polnoe-prekraschenie-voyny-iran-vydal-ssha-ultimatum-iz-14-punktov-1078550451.html

"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов

"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов - 03.05.2026 Украина.ру

"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов

Тегеран направил Вашингтону развёрнутый ответ на предложение об урегулировании конфликта, включающий 14 требований. Об этом 3 мая сообщает иранское агентство Tasnim

2026-05-03T10:47

2026-05-03T10:47

2026-05-03T10:47

новости

иран

сша

тегеран

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077719545_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_248f510477e202b58a9480cd283040b9.jpg

Иран передал США официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта. Документ, как сообщает агентство Tasnim, содержит 14 пунктов и по сути является встречным планом Тегерана.По данным Tasnim, если Вашингтон предлагает установить двухмесячное прекращение огня, то иранская сторона настаивает на полном завершении войны в течение 30 дней и на урегулировании всех спорных вопросов в тот же срок.В перечень требований, выдвинутых Тегераном, входят: гарантии безопасности Ирана от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций, прекращение боевых действий, а также установление новых правил для судоходства в Ормузском проливе.В данный момент Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не удовлетворился последним предложением Ирана по ядерному соглашению. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, украина.ру