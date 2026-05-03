"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов - 03.05.2026 Украина.ру
"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов
Тегеран направил Вашингтону развёрнутый ответ на предложение об урегулировании конфликта, включающий 14 требований. Об этом 3 мая сообщает иранское агентство Tasnim
2026-05-03T10:47
Иран передал США официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта. Документ, как сообщает агентство Tasnim, содержит 14 пунктов и по сути является встречным планом Тегерана.По данным Tasnim, если Вашингтон предлагает установить двухмесячное прекращение огня, то иранская сторона настаивает на полном завершении войны в течение 30 дней и на урегулировании всех спорных вопросов в тот же срок.В перечень требований, выдвинутых Тегераном, входят: гарантии безопасности Ирана от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций, прекращение боевых действий, а также установление новых правил для судоходства в Ормузском проливе.В данный момент Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не удовлетворился последним предложением Ирана по ядерному соглашению. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран передал США официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта. Документ, как сообщает агентство Tasnim, содержит 14 пунктов и по сути является встречным планом Тегерана.
По данным Tasnim, если Вашингтон предлагает установить двухмесячное прекращение огня, то иранская сторона настаивает на полном завершении войны в течение 30 дней и на урегулировании всех спорных вопросов в тот же срок.
В перечень требований, выдвинутых Тегераном, входят: гарантии безопасности Ирана от будущих атак, вывод американских войск из близлежащих районов, снятие морских ограничений, разблокирование замороженных иранских средств, компенсации, отмена санкций, прекращение боевых действий, а также установление новых правил для судоходства в Ормузском проливе.
В данный момент Тегеран ожидает официального ответа США на свои предложения.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не удовлетворился последним предложением Ирана по ядерному соглашению.
