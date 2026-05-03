https://ukraina.ru/20260503/navodchik-giatsint-b-aleksandr-markin-nashe-orudie-sozdano-dlya-porazheniya-khorosho-zaschischennykh-tseley-1078550861.html

Наводчик "Гиацинт-Б" Александр Маркин: Наше орудие создано для поражения хорошо защищенных целей

Наводчик "Гиацинт-Б" Александр Маркин: Наше орудие создано для поражения хорошо защищенных целей - 03.05.2026 Украина.ру

Наводчик "Гиацинт-Б" Александр Маркин: Наше орудие создано для поражения хорошо защищенных целей

О сложной маскировке тяжелой артиллерии, выборе целей, активной и пассивной защите от дронов, боевом пути, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал наводчик орудия "Гиацинт-Б" 9-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" Александр Маркин.

2026-05-03T11:06

2026-05-03T11:06

2026-05-03T11:35

нью-йорк

украина.ру

т-72 "урал"

интервью

сво

артиллерия

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/03/1078551336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4edbe1652774a3fb4b81b3b5483cf3f.jpg

- Александр, как сейчас ведется боевая работа?- Заезжаем на позицию, становимся, получаем команды и уничтожаем противника. Все по-прежнему. Но есть нюансы. Небо "грязное". Делаем сети металлические, чтобы ствол орудия прикрывать. Ствол у нас длиною в шесть метров, поэтому делаем каркас, маскируем все это дело ветками. Каждый раз снимаем маскировку, отрабатываем и маскируемся вновь. Ну, то есть, орудие очень большое и спрятать его от внимательных "глаз" в небе – это непростая задача. Но пока мы справляемся.- Как еще защищаетесь от дронов противника?- У нас есть средства РЭБ, каждое орудие прикрывают по два бойца ПВН с ружьями. Да и сами за небом следим. Если "грязное", то докладываем, что работать не можем. Нужно переждать. Дают команду – опускаем ствол, маскируемся и ждем пока небо "очистится". По-другому сегодня никак.- Учитывая габариты вашего орудия, сейчас безопаснее чаще менять позиции или тщательнее маскироваться, оставаясь на месте?- Перекат – это тоже очень важно. Подолгу на одном месте нельзя стоять. Примелькаешься. Враг тоже ведь не дурак. Он сильно не любит нас и потому ищет довольно активно. Их разведчики постоянно летают. Но маскировка – это все же первое дело.- По каким целям сейчас работаете чаще?- В основном "разбираем" артиллерию, блиндажи, работаем по лесопосадкам, поскольку они битком набиты противником. Не могу сказать, что характер целей как-то сильно меняется. Поскольку 152-й калибр у нас, работаем по крупным, хорошо защищенным целям. А это, как правило, блиндаж. Машины обычно не ловим.- Что-нибудь из пораженного за последнее время можешь выделить?- Да вот работали по блиндажу, из которого работал украинский расчет БПЛА. Поразили их "птичников". Мы вообще частенько по ним работаем. Разведка их выявляет, а мы накрываем. Чем их меньше, тем легче дышится.- Долгое время расчеты БПЛА не считались приоритетной целью и прицельно работать по ним артиллерией стали только год или два назад, верно?- Да, год-полтора назад, когда их ударные БПЛА стали особенно активными. Стало значительно труднее перемещаться и вражеским "птичникам" уделили куда больше внимания.- Вам-то, при ваших габаритах, перемещаться особенно трудно…- Поскольку орудие большое, перекатываться сложно, да. Как-никак, оно двенадцати метров достигает в длину. Но его и маскировать все труднее, и защищать. В первую очередь, мы устанавливаем "мангал". Это такой сборной металлический каркас. На ствол тоже с двух сторон ставим металлические сети, а их, в свою очередь, обматываем антидронными одеялами. Поскольку ствол при стрельбе довольно сильно нагревается, через тепловизор его слишком легко заметить. Тут одеяла эти и спасают. А уже поверх всего этого маскируем ветками, каким-то мусором, хламом.- Я же верно понимаю, что "мангал" используется только на позиции, а во время перемещения орудия демонтируется?- "Мангал" мы перевозим отдельно, собираем уже на месте. Металлическая рабица да профиль. Ручного труда, помимо непосредственно артиллерийской работы, стало значительно больше. Но этого требует ситуация, а воевать надо.- Давно воюешь?- Четыре года. С самой мобилизации. Я из Иркутской области приехал, с Байкала.- Армейский опыт имелся за плечами, так?- Да, служил я срочную в 2010 году. Дослужился до сержанта, взводника. Механик танка Т-72. Изначально попал в отдельную противотанковую батарею, но в какой-то момент ее расформировали, и я попал в артиллерию. Изначально были на Горловском направлении, работали по Нью-Йорку, затем перебрались на Покровское, где три года и двигались: Украинск, Цукурино, Галицыновка.- А чем занимался на гражданке?- Строительством. Строил деревянные дома. Да много чем занимался, откровенно говоря. В автосервисах работал, в "Мерседес-центре". Много сфер деятельности я сменил. Рукастый, в общем. Из деревни.- Кто дома ждет?- Жена у меня, дочка восьми лет. В отпуск ездил и как храз на первое сентября попал, отправил ее в первый класс. Родители, брат с сестрой. Все ждут.- Как отпуск прошел?- Все меня очень ждали, вместе встречали. Отдыхать ведь тоже нужно. Воевать тяжело и морально, и физически. Даст Бог – поскорее закончим все это и вернемся домой. А то понял вот, что одного ребенка нам с женой мало.- Ты очень давно воюешь в артиллерии, а любая воинская специальность – это нюансы. Можно сказать, что ты постоянно учишься чему-нибудь эдакому или раз научился и работаешь по накатанной?- Да…слушай, нас вот обучили, выдали орудие и поставили задачу. До этого на Д-20 работали, потом на Д-30, а сейчас вот дали "Гиацинт-Б". Не могу сказать, что прямо что-то новое каждый день узнаю. Хотелось бы, наверное, какое-нибудь более сложное орудие, чтобы постоянно чему-то учиться. Что-нибудь, быть может, более дальнобойное, более техничное. Чтобы с интересом осваивать.- Я часто спрашиваю твоих коллег о роли артиллерии на фоне развития ударных БПЛА. Что ты сам об этом думаешь?- Нет, артиллерия точно не стала менее нужной. Целей для нас у противника еще очень много. Есть у него и артиллерия, и ГРАДы. А наше орудие предназначено для уничтожения блиндажей и поражения специальной техники. Плюс – массовое использование дронов-разведчиков, которые выявляют для нас цели и корректируют огонь, сделало артиллерию еще более опасной.

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

нью-йорк, украина.ру, т-72 "урал", интервью, сво, артиллерия, вс рф