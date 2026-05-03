Логистика ВСУ в Константиновке оказалась под давлением из-за ударов авиации
Российские войска продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ в районе Константиновки, что оказывает критическое давление на маршруты снабжения украинской группировки. Об этом 3 мая сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
Подразделения ВС РФ продолжают атаки на позиции украинских сил в районе города Константиновка. По данным телеграм-канала "Фронтовая птичка", удары по личному составу и военной технике ВСУ наносятся с применением армейской и беспилотной авиации.Как отмечается, украинские подразделения несут потери в живой силе и технике. При этом ключевым фактором, влияющим на оборону, является состояние логистики. По информации канала, снабжение группировки ВСУ в Константиновке находится под жёстким давлением."Маршруты подвозки простреливаются и местами фактически перерезаны. Подвоз боеприпасов, ротация и эвакуация идут с большими потерями, а без устойчивой логистики любая оборона начинает рассыпаться", - говорится в публикации.В ночь на 3 мая ВС РФ нанесли удары по Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областям. Целями ударов стала инфраструктура ВСУ.
Российские войска продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ в районе Константиновки, что оказывает критическое давление на маршруты снабжения украинской группировки. Об этом 3 мая сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
Подразделения ВС РФ продолжают атаки на позиции украинских сил в районе города Константиновка. По данным телеграм-канала "Фронтовая птичка", удары по личному составу и военной технике ВСУ наносятся с применением армейской и беспилотной авиации.
Как отмечается, украинские подразделения несут потери в живой силе и технике. При этом ключевым фактором, влияющим на оборону, является состояние логистики. По информации канала, снабжение группировки ВСУ в Константиновке находится под жёстким давлением.
"Маршруты подвозки простреливаются и местами фактически перерезаны. Подвоз боеприпасов, ротация и эвакуация идут с большими потерями, а без устойчивой логистики любая оборона начинает рассыпаться", - говорится в публикации.
В ночь на 3 мая ВС РФ нанесли удары по Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областям. Целями ударов стала инфраструктура ВСУ. Подробнее в материале ВС РФ ударили по АЗС в Днепропетровской области. Новости СВО
