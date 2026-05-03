Германию критикуют за непрозрачность трат €111 млрд на перевооружение бундесвера
На правительство Германии обрушилась критика из-за недостаточной прозрачности расходования 111 млрд евро, выделенных на перевооружение бундесвера в рамках объявленной экс-канцлером Олафом Шольцем "смены эпохи". Об этом 3 мая сообщает издание Berliner Zeitung
2026-05-03T11:54
По данным журналистов, за четыре года власти заключили 47 тыс. контрактов на поставки вооружений и военной техники — в среднем около 30 контрактов в день. При этом ни парламент, ни общественность до сих пор не получили чёткого ответа на вопрос, какая часть заказов действительно поступила в войска и находится в исправном состоянии.Федеральное министерство обороны, которое возглавляет Борис Писториус, дважды отказалось предоставить конкретные данные. Представитель ведомства Натали Дженнинг на брифинге 27 апреля заявила, что не может представить полный список, и предложила обращаться к профильным сайтам. Аналогичный ответ был дан на запрос депутатов от партии "Левые": в ведомстве пояснили, что централизованная оценка закупок невозможна, а ручной анализ потребовал бы дополнительных затрат и замедлил проекты.Журналисты выявили противоречия в объяснениях Минобороны. С одной стороны, там заявили, что контролируют исполнение контрактов и поставки, с другой — признали, что сводных данных по всем закупкам нет и в ряде случаев их ведение "не имеет смысла". На вопрос о том, какая часть техники введена в эксплуатацию, представитель предложила обращаться в профильное агентство, не дав гарантий раскрытия информации.Ситуацию усугубляют масштабы расходов: в 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 млрд евро из бюджета и ещё 25,5 млрд евро из специального фонда — то есть более 108 млрд евро за один год. При этом большинство контрактов не требует одобрения бундестага и остаётся вне полноценного парламентского контроля.Депутат партии "Левые" Дитмар Барч назвал происходящее тревожным сигналом и указал, что отсутствие прозрачности создаёт риск неэффективного расходования бюджетных средств.Таким образом, крупнейшая программа перевооружения в истории ФРГ оказалась под давлением критики из-за недостатка контроля, а в самом Минобороны не могут подтвердить, что тысячи заключённых контрактов действительно повысили боеготовность бундесвера.По заявлению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сделанному 2 мая, результаты опросов в Германии свидетельствуют о том, что заметная доля немецких граждан рассматривает для себя возможность переезда в Российскую Федерацию. Подробнее в материале Володин заявил о "чемоданном настроении" жителей ФРГ и росте переездов в РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
