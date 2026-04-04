Такие разные фазы Луны. Как бывшая простая девочка из США России симпатизирует

Анна Паулина Луна, 36-летняя конгрессвумен США от Республиканской партии и от штата Флорида, продолжает стоять на своем. С точки зрения многих ее американских коллег, упорствовать в своих заблуждениях, на ее взгляд – делать Америку снова великой.

2026-04-04T15:33

Несколько дней назад по приглашению Луны США посетила очень плюралистичная парламентская делегация из России: Вячеслав Никонов ("Единая Россия", ЕР), Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин ("Справедливая Россия").Случилось это впервые за 12 лет, и "ястребино"-русофобствующая политическая элита США в большинстве своем аж зашлась в лае и вое, опускаясь в призывах до чистой воды охоты на ведьм и требуя распять депутатшу за "потакание врагу". Например, конгрессмен-демократ Джимми Панетта от Калифорнии кричал на всех углах, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял "угрозу безопасности". А Луна ответила через соцсети: "Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием".И это не только позиция конгрессвумен. Это ничтожно малое в элите, но довольно распространенное среди простых американцев течение политической мысли, заключающееся в том, с что ядерным государством, сопоставимым с США, а то и превосходящим по ядерной мощи, очень прагматично дружить, а не противоборствовать. – так от беды и от взаимного уничтожения подальше. И Луна, отслужившая в армии несколько лет, молодая мать почти 3-летнего сына и жена военного, прекрасно понимает, чем для США может обернуться возвращающийся оголтелый маккартизм и с его дебилами, кончающими жизнь самоубийством с криками "Русские идут!".Но не только это стремление матери важно. Желание восстановить или заново наладить нормальные отношения с Россией – это еще и предвыборный пункт и видная статья политической программы движения Make America Great Again (MAGA) – "Сделаем Америку снова великой", с которой победил на президентских выборах дуркующий сегодня президент США Дональд Трамп.С его подачи после встречи в 2025 году с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пошел гулять пресловутый "Дух Анкориджа" – попытки наладить и нормализовать двухсторонние отношения. Начались даже переговоры о мире на Украине. Однако дальше слов дело, увы, не пошло – никаких конкретных результатов, кроме болтовни, нет.Это и породило догадку о главном негативе и "духа Анкориджа", и призывов вернуть дружбу с Россией, и даже попыток Луны. Они – всего лишь пропагандистское прикрытие, теоретическая штора-завеса, которые должны породить ненужные иллюзии и надежды над реально происходящими процессами. То есть послужить отвлекающим маневром, за которым скрывается желание получить передышку, чтобы ничего конкретного не делать, а лучше подготовиться к новой войне.В атмосфере "Духа Анкориджа" США только сами вышли из непосредственной бойни на Украине, но продолжают на ней наживаться, продавая Европе оружие для войны против России и снабжая ВСУ всеми необходимыми данными, чтобы "бить русских". Причем не только сражаться на полях специальной военной операции (СВО), уже давно переросшей в полноценную войну, но и в глубоком российском тылу.Но сама Луна в этом вряд ли виновата. Очень похоже, что она искренне верит, что с Россией нужно дружить, и ее просто подло и цинично используют как элементы прикрытия и обмана "русских лохов". Но русские, как многие надеются, все понимают. И потому война на Украине победно для России продолжается. Не так быстро, как хотелось бы, но и неотвратимо ужасно для неонацистов Украины и их зарубежных кураторов.Для самой же Луны прагматичная политическая русофилия – это, похоже, убеждение, которое привело ее в политику и сделало не только республиканкой, но и магисткой- трамписткой. И трагедия Луны в том, что Трамп обманул и отогнал от себя активистов MAGA, отошел от миротворчества и превратился в банального неоколониалиста-империалиста, который служит лоббистом и Израиля, и международных "ястребов". Война в Иране по просьбе Тель-Авива – тому подтверждение. Но и про свой карман на нефтяных спекуляциях семейство Трампа не забывает…А Луна верит в то, что делает. И взглядов кардинально не меняет. В 19 лет пошла на службу в Военно-воздушные силы США и с 2009 по 2014 год была специалистом по управлению аэродромами на авиабазах в Миссури и Флориде. Была награждена медалью "За достижения в ВВС", а потом еще два года состояла в Национальной гвардии ВВС штата Орегон.Параллельно Анна училась в колледже и в 2017 году окончила Университет Западной Флориды со степенью бакалавра биологии. Но диплом ей если и пригодился, то только для изучения политических животных.Через год она стала сотрудничать с организацией Turning Point USA (TPUSA), созданной знаменитым и убитым в 2025 году активистом Чарли Кирком для защиты традиционных ценностей и правых взглядов. В 2020 году впервые штурмовала выборы в Конгресс, но стала конгрессвумен только в 2022 году, когда ее открыто поддержала Трамп. Она победила в 13-м округе Конгресса Флориды и стала первой мексиканско-американской женщиной, избранной в Конгресс от Флориды.Была переизбрана в Конгресс в 2024-м и работает в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и по надзору и правительственной реформе. И за всё это время, по данным правой Heritage Action, у нее самый высокий показатель консервативных голосований – в 98%.При этом Луна – ярая и верная трампистка. Еще в 2018 году она на телеканале Fox News сравнила соперницу Трампа, демократку и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с герпесом. Какое точно определение получилось, но ведущим пришлось извиняться. Веселились все!В мае 2023 года Луна выступила соавтором резолюций об импичменте антитрампистов – генерального прокурора Меррика Гарланда, директора ФБР Кристофера Рэя, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и прокурора США в округе Колумбия Мэтью М. Грейвса.В июне того же года Луна оказалась спонсором резолюции, порицающей представителя демократов Адама Шиффа за его прошлые действия в качестве председателя комитета по разведке Палаты представителей в руководстве расследованиями в отношении тогдашнего президента Трампа. Затем выступала последовательно соавтором пары резолюций, призванных отменить импичмент Трампа.В январе 2025 года после второй победы Трампа Луна представила законопроект, предлагающий добавить его лицо к барельефу "Святыня демократии" высотой 18,6 метра со скульптурными портретами великих президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. А потом она же официально выдвигала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.Короче, обидно будет, если Трамп и от Луны откажется и обхамит ее, как и экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, с которой он рекомендовал нашу героиню в Конгресс. Непостоянным мужчинкой, дешевкой оказался политик Трамп. Но это не проблемы Анны Паулины Луны…Последовательна Луна в определении своей идентичности. На самом деле она – никакая не Луна, а Анна Майерхофер, утверждающая, что она – "маленькая ашкенази", то есть центральноевропейская еврейка, которую так воспитал отец.Это не совсем так. Она – дочь немецких и мексиканских выходцев. Ее отец – Джордж Майерхофер из немцев, который в свое время перешел из католиков в сторонники мессианского иудаизма– евангельского движения, которое включает еврейские традиции в протестантское христианство. Его представители считают себя евреями, но придерживаются христианского представления об Иисусе, как о Мессии, который придет и все правильно поделает. Фанатичные и нарванные ребята – посмотрите на нынешнего министра войны США Пита Хегсета…Дед – Генрих Майерхофер, идентифицировал себя как католик. Он иммигрировал в Канаду в 1954 году, но родился в Германии и служил в гитлеровском вермахте во время Второй мировой войны. В Америке он женился на мексиканке из Идальго. За невинное вранье деда и отца, который был хулиганом и наркоманом, но очистился от наркомании, Луне прилетает до сих пор как "внучке нациста".Ее мать – Моника Тодд – учительница начальной школы и мать-домохозяйка имеет мексиканско-американское происхождение, а два прадеда Анны по материнской линии во время Второй мировой войны служили в Вооруженных силах Соединенных Штатов и побеждали деда по отцу. Во как причудливо растасовалась колода.Отец и мать Анны никогда не были расписаны и не жили вместе. Потом мать взяла себе фамилию своей матери – Луна, которая и перекочевала к Анне Паулине. С этой фамилией она и живет, отбиваясь от нападок и будучи типичным порождением "плавильного котла" США, в котором и спекается американская нация.Последовательна Луна и в личной жизни. На фоне тех, извините, "крокодилов", которые заполонили женские ряды политиков коллективного Запада и в США, и в Европе, Анна Паулина – просто красива. И всегда была такой, когда в юности, закончив школу в Лос-Анжелесе, подрабатывала фотомоделью для журнала "Спортс Иллюстрейтед", появлялась в качестве модели в купальнике в журнале Maxim в 2014 году, и даже официанткой в стриптиз-клубе.Как-то в сеть просочилось видео с Луной в купальнике, вызвавшее фурор: некоторые пользователи X назвали ее "самым сексуальным членом Конгресса".К ней, конечно, клеились всякие, но ни в чем таком предосудительном она не была уличена. Ушла в армию, а потом вышла замуж за Эндрю (Энди) Гамберски — боевого диспетчера ВВС США, несколько лет служившего в Афганистане и награжденного "Пурпурным сердцем", медалью, которая вручается только тем военнослужащим США, кто был ранен во время боевых действий.Как уже было сказано выше, в августе 2023 года у Анны Паулины и Энди родился сын, и она стала редкой конгрессвумен, родившей во время исполнения депутатских обязанностей. И она – противница абортов и всевозможных сексуальных девиаций, которые в США при демократах были объявлены неизбежными спутниками развития демократии. У Луны они вызывают искренне отвращение. О своей позиции против абортов она как-то рассказала: еще в колледже она препарировала куриное яйцо и увидела, как птенец реагирует на лезвие скальпеля: "Бог использовал эту возможность, чтобы действительно разбудить меня", – сделала он тогда вывод и уже от него не отступала.И, наконец, о главном. Повторюсь: Луна давно и последовательно выступает за то, чтобы между США и Россией были нормальные отношения, и нещадно критикует Украину и лично Зеленского за продажность и кровожадность.В октябре прошлого года Луна встретилась со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Он вручил ей более 300 страниц рассекреченных документов из Росархива, касающихся убийства президента США Джона Ф. Кеннеди, букет цветов и конфеты с цитатами российского лидера Владимира Путина, а она заявила ему: "Наши две страны не должны быть врагами. Союзники в торговле приносят пользу всем".А теперь вот Луна принимала российских думцев и даже устроила им личную экскурсию по Капитолию. А оппонентам заявила: "Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость".И в отношении неонацистской Украины Луна предельно откровенна. Она – один из соавторов резолюции об усталости Украины (H.Res.113), спонсируемой представителем Флориды Мэттом Гетцем. Этот законопроект предлагает приостановить всю иностранную помощь США Украине для войны и требует, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения.Луна даже выдвинула идею: принуждение членов Конгресса, выступающих за военную поддержку Украины, к сражению на передовой в войне с Россией.В 2023 году Луна была в числе 98 республиканцев, проголосовавших за запрет передачи кассетных боеприпасов на Украину. В том же году Луна проголосовала за мораторий на помощь Украине. В апреле 2024 года Луна снова проголосовала против пакета военной помощи Украине в размере 60 млрд долл. Луна утверждает, что Зеленский перепродает западное оружие на черном рынке. И требует объяснений, что за переводы на десятки миллионов долларов украинский просрочка делает в банк Саудовской Аравии каждый месяц.Кроме того, Луна постоянно выражает несогласие с членством США в НАТО. И выступает против участия США в любых войнах за своими границами. В 2023 году Луна была среди 47 республиканцев, проголосовавших за резолюцию, которая поручила президенту Джо Байдену вывести американские войска из Сирии в течение 180 дней. В том же году Луна была среди 52 республиканцев, проголосовавших за выведение американских войск из Сомали.Даже так любимая Трампом нефть не меняет позиции Луны, и она утверждает: "У Соединенных Штатов буквально одна из самых больших поставок самой чистой нефти во всем мире. Нет причин, по которым нам нужно ехать в такие места, как Саудовская Аравия или даже Венесуэла, чтобы получить эти нефтяные источники".Взгляды Луны вызывают ненависть у ее оппонентов. Как левых радикалов, так и крайне правых активистов. Как трансегендеров, так и прочих ЛГБТ*-активистов. Как "наживающихся на войне социопатов" и представителей "стран с паршивой экономикой", которым выгодно продолжать конфликт на Украине.Еще на заре политкарьеры, победив кандидата от Демократической партии Эрика Линна, бывшего старшего советника президента Барака Обамы, она вызвала ярость демократов. И с тех пор ей угрожают смертью. "За прошедшую неделю завели три дела на тех, кто угрожал мне смертью", — как-то написала она в соцсетях……А сейчас в США многие прогнозируют начало "сезона охоты" на политиков, Анне Паулине Луне поберечься бы – Трамп, пребывающий в патоке самолюбования, вряд ли ее защитит…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260314/pit-khegset---ministr-voyny-ssha-i-religioznyy-fanatik-dlya-kotorogo-voyna-s-iranom---svyaschennyy-dolg-1076747761.html

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

