Такие разные фазы Луны. Как бывшая простая девочка из США России симпатизирует
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260404/takie-raznye-fazy-luny-kak-byvshaya-prostaya-devochka-iz-ssha-rossii-simpatiziruet-1077531211.html
Такие разные фазы Луны. Как бывшая простая девочка из США России симпатизирует
Анна Паулина Луна, 36-летняя конгрессвумен США от Республиканской партии и от штата Флорида, продолжает стоять на своем. С точки зрения многих ее американских коллег, упорствовать в своих заблуждениях, на ее взгляд – делать Америку снова великой.
2026-04-04T15:33
2026-04-05T18:53
сша
украина
россия
ли сянь лун
дональд трамп
владимир путин
единая россия
ввс
республиканская партия
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077531699_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_e8cd26dad9da64e160ebfc5e3a86bb21.jpg
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260314/pit-khegset---ministr-voyny-ssha-i-religioznyy-fanatik-dlya-kotorogo-voyna-s-iranom---svyaschennyy-dolg-1076747761.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077531699_2:0:891:667_1920x0_80_0_0_af8a1d383b26ec08a94038bb8b2d9abb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, россия, ли сянь лун, дональд трамп, владимир путин, единая россия, ввс, республиканская партия, мнения, владимир скачко, весь скачко
США, Украина, Россия, Ли Сянь Лун, Дональд Трамп, Владимир Путин, Единая Россия, ВВС, Республиканская партия, Мнения, Владимир Скачко, весь Скачко

Такие разные фазы Луны. Как бывшая простая девочка из США России симпатизирует

15:33 04.04.2026 (обновлено: 18:53 05.04.2026)
 
© ФотоАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Анна Паулина Луна, 36-летняя конгрессвумен США от Республиканской партии и от штата Флорида, продолжает стоять на своем. С точки зрения многих ее американских коллег, упорствовать в своих заблуждениях, на ее взгляд – делать Америку снова великой.
Несколько дней назад по приглашению Луны США посетила очень плюралистичная парламентская делегация из России: Вячеслав Никонов ("Единая Россия", ЕР), Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин ("Справедливая Россия").
Случилось это впервые за 12 лет, и "ястребино"-русофобствующая политическая элита США в большинстве своем аж зашлась в лае и вое, опускаясь в призывах до чистой воды охоты на ведьм и требуя распять депутатшу за "потакание врагу". Например, конгрессмен-демократ Джимми Панетта от Калифорнии кричал на всех углах, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял "угрозу безопасности". А Луна ответила через соцсети: "Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием".
И это не только позиция конгрессвумен. Это ничтожно малое в элите, но довольно распространенное среди простых американцев течение политической мысли, заключающееся в том, с что ядерным государством, сопоставимым с США, а то и превосходящим по ядерной мощи, очень прагматично дружить, а не противоборствовать. – так от беды и от взаимного уничтожения подальше. И Луна, отслужившая в армии несколько лет, молодая мать почти 3-летнего сына и жена военного, прекрасно понимает, чем для США может обернуться возвращающийся оголтелый маккартизм и с его дебилами, кончающими жизнь самоубийством с криками "Русские идут!".
Но не только это стремление матери важно. Желание восстановить или заново наладить нормальные отношения с Россией – это еще и предвыборный пункт и видная статья политической программы движения Make America Great Again (MAGA) – "Сделаем Америку снова великой", с которой победил на президентских выборах дуркующий сегодня президент США Дональд Трамп.
С его подачи после встречи в 2025 году с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пошел гулять пресловутый "Дух Анкориджа" – попытки наладить и нормализовать двухсторонние отношения. Начались даже переговоры о мире на Украине. Однако дальше слов дело, увы, не пошло – никаких конкретных результатов, кроме болтовни, нет.
Это и породило догадку о главном негативе и "духа Анкориджа", и призывов вернуть дружбу с Россией, и даже попыток Луны. Они – всего лишь пропагандистское прикрытие, теоретическая штора-завеса, которые должны породить ненужные иллюзии и надежды над реально происходящими процессами. То есть послужить отвлекающим маневром, за которым скрывается желание получить передышку, чтобы ничего конкретного не делать, а лучше подготовиться к новой войне.
© ФотоАнна Паулина Луна получает подарок от Путина
Анна Паулина Луна получает подарок от Путина - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото
Анна Паулина Луна получает подарок от Путина
В атмосфере "Духа Анкориджа" США только сами вышли из непосредственной бойни на Украине, но продолжают на ней наживаться, продавая Европе оружие для войны против России и снабжая ВСУ всеми необходимыми данными, чтобы "бить русских". Причем не только сражаться на полях специальной военной операции (СВО), уже давно переросшей в полноценную войну, но и в глубоком российском тылу.
Но сама Луна в этом вряд ли виновата. Очень похоже, что она искренне верит, что с Россией нужно дружить, и ее просто подло и цинично используют как элементы прикрытия и обмана "русских лохов". Но русские, как многие надеются, все понимают. И потому война на Украине победно для России продолжается. Не так быстро, как хотелось бы, но и неотвратимо ужасно для неонацистов Украины и их зарубежных кураторов.
Для самой же Луны прагматичная политическая русофилия – это, похоже, убеждение, которое привело ее в политику и сделало не только республиканкой, но и магисткой- трамписткой. И трагедия Луны в том, что Трамп обманул и отогнал от себя активистов MAGA, отошел от миротворчества и превратился в банального неоколониалиста-империалиста, который служит лоббистом и Израиля, и международных "ястребов". Война в Иране по просьбе Тель-Авива – тому подтверждение. Но и про свой карман на нефтяных спекуляциях семейство Трампа не забывает…
А Луна верит в то, что делает. И взглядов кардинально не меняет. В 19 лет пошла на службу в Военно-воздушные силы США и с 2009 по 2014 год была специалистом по управлению аэродромами на авиабазах в Миссури и Флориде. Была награждена медалью "За достижения в ВВС", а потом еще два года состояла в Национальной гвардии ВВС штата Орегон.
Параллельно Анна училась в колледже и в 2017 году окончила Университет Западной Флориды со степенью бакалавра биологии. Но диплом ей если и пригодился, то только для изучения политических животных.
© ФотоЛуна-модель
Луна-модель - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото
Луна-модель
Через год она стала сотрудничать с организацией Turning Point USA (TPUSA), созданной знаменитым и убитым в 2025 году активистом Чарли Кирком для защиты традиционных ценностей и правых взглядов. В 2020 году впервые штурмовала выборы в Конгресс, но стала конгрессвумен только в 2022 году, когда ее открыто поддержала Трамп. Она победила в 13-м округе Конгресса Флориды и стала первой мексиканско-американской женщиной, избранной в Конгресс от Флориды.
Была переизбрана в Конгресс в 2024-м и работает в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и по надзору и правительственной реформе. И за всё это время, по данным правой Heritage Action, у нее самый высокий показатель консервативных голосований – в 98%.
При этом Луна – ярая и верная трампистка. Еще в 2018 году она на телеканале Fox News сравнила соперницу Трампа, демократку и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с герпесом. Какое точно определение получилось, но ведущим пришлось извиняться. Веселились все!
В мае 2023 года Луна выступила соавтором резолюций об импичменте антитрампистов – генерального прокурора Меррика Гарланда, директора ФБР Кристофера Рэя, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и прокурора США в округе Колумбия Мэтью М. Грейвса.
В июне того же года Луна оказалась спонсором резолюции, порицающей представителя демократов Адама Шиффа за его прошлые действия в качестве председателя комитета по разведке Палаты представителей в руководстве расследованиями в отношении тогдашнего президента Трампа. Затем выступала последовательно соавтором пары резолюций, призванных отменить импичмент Трампа.
В январе 2025 года после второй победы Трампа Луна представила законопроект, предлагающий добавить его лицо к барельефу "Святыня демократии" высотой 18,6 метра со скульптурными портретами великих президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. А потом она же официально выдвигала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.
Короче, обидно будет, если Трамп и от Луны откажется и обхамит ее, как и экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, с которой он рекомендовал нашу героиню в Конгресс. Непостоянным мужчинкой, дешевкой оказался политик Трамп. Но это не проблемы Анны Паулины Луны…
© ФотоКонгрессвумен Луна
Конгрессвумен Луна - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото
Конгрессвумен Луна
Последовательна Луна в определении своей идентичности. На самом деле она – никакая не Луна, а Анна Майерхофер, утверждающая, что она – "маленькая ашкенази", то есть центральноевропейская еврейка, которую так воспитал отец.
Это не совсем так. Она – дочь немецких и мексиканских выходцев. Ее отец – Джордж Майерхофер из немцев, который в свое время перешел из католиков в сторонники мессианского иудаизма– евангельского движения, которое включает еврейские традиции в протестантское христианство. Его представители считают себя евреями, но придерживаются христианского представления об Иисусе, как о Мессии, который придет и все правильно поделает. Фанатичные и нарванные ребята – посмотрите на нынешнего министра войны США Пита Хегсета
Дед – Генрих Майерхофер, идентифицировал себя как католик. Он иммигрировал в Канаду в 1954 году, но родился в Германии и служил в гитлеровском вермахте во время Второй мировой войны. В Америке он женился на мексиканке из Идальго. За невинное вранье деда и отца, который был хулиганом и наркоманом, но очистился от наркомании, Луне прилетает до сих пор как "внучке нациста".
Ее мать – Моника Тодд – учительница начальной школы и мать-домохозяйка имеет мексиканско-американское происхождение, а два прадеда Анны по материнской линии во время Второй мировой войны служили в Вооруженных силах Соединенных Штатов и побеждали деда по отцу. Во как причудливо растасовалась колода.
Отец и мать Анны никогда не были расписаны и не жили вместе. Потом мать взяла себе фамилию своей матери – Луна, которая и перекочевала к Анне Паулине. С этой фамилией она и живет, отбиваясь от нападок и будучи типичным порождением "плавильного котла" США, в котором и спекается американская нация.
Последовательна Луна и в личной жизни. На фоне тех, извините, "крокодилов", которые заполонили женские ряды политиков коллективного Запада и в США, и в Европе, Анна Паулина – просто красива. И всегда была такой, когда в юности, закончив школу в Лос-Анжелесе, подрабатывала фотомоделью для журнала "Спортс Иллюстрейтед", появлялась в качестве модели в купальнике в журнале Maxim в 2014 году, и даже официанткой в стриптиз-клубе.
Как-то в сеть просочилось видео с Луной в купальнике, вызвавшее фурор: некоторые пользователи X назвали ее "самым сексуальным членом Конгресса".
К ней, конечно, клеились всякие, но ни в чем таком предосудительном она не была уличена. Ушла в армию, а потом вышла замуж за Эндрю (Энди) Гамберски — боевого диспетчера ВВС США, несколько лет служившего в Афганистане и награжденного "Пурпурным сердцем", медалью, которая вручается только тем военнослужащим США, кто был ранен во время боевых действий.
Как уже было сказано выше, в августе 2023 года у Анны Паулины и Энди родился сын, и она стала редкой конгрессвумен, родившей во время исполнения депутатских обязанностей. И она – противница абортов и всевозможных сексуальных девиаций, которые в США при демократах были объявлены неизбежными спутниками развития демократии. У Луны они вызывают искренне отвращение. О своей позиции против абортов она как-то рассказала: еще в колледже она препарировала куриное яйцо и увидела, как птенец реагирует на лезвие скальпеля: "Бог использовал эту возможность, чтобы действительно разбудить меня", – сделала он тогда вывод и уже от него не отступала.
И, наконец, о главном. Повторюсь: Луна давно и последовательно выступает за то, чтобы между США и Россией были нормальные отношения, и нещадно критикует Украину и лично Зеленского за продажность и кровожадность.
В октябре прошлого года Луна встретилась со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Он вручил ей более 300 страниц рассекреченных документов из Росархива, касающихся убийства президента США Джона Ф. Кеннеди, букет цветов и конфеты с цитатами российского лидера Владимира Путина, а она заявила ему: "Наши две страны не должны быть врагами. Союзники в торговле приносят пользу всем".
А теперь вот Луна принимала российских думцев и даже устроила им личную экскурсию по Капитолию. А оппонентам заявила: "Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость".
И в отношении неонацистской Украины Луна предельно откровенна. Она – один из соавторов резолюции об усталости Украины (H.Res.113), спонсируемой представителем Флориды Мэттом Гетцем. Этот законопроект предлагает приостановить всю иностранную помощь США Украине для войны и требует, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения.
Луна даже выдвинула идею: принуждение членов Конгресса, выступающих за военную поддержку Украины, к сражению на передовой в войне с Россией.
В 2023 году Луна была в числе 98 республиканцев, проголосовавших за запрет передачи кассетных боеприпасов на Украину. В том же году Луна проголосовала за мораторий на помощь Украине. В апреле 2024 года Луна снова проголосовала против пакета военной помощи Украине в размере 60 млрд долл. Луна утверждает, что Зеленский перепродает западное оружие на черном рынке. И требует объяснений, что за переводы на десятки миллионов долларов украинский просрочка делает в банк Саудовской Аравии каждый месяц.
© ФотоЛуна с мужем
Луна с мужем - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото
Луна с мужем
Кроме того, Луна постоянно выражает несогласие с членством США в НАТО. И выступает против участия США в любых войнах за своими границами. В 2023 году Луна была среди 47 республиканцев, проголосовавших за резолюцию, которая поручила президенту Джо Байдену вывести американские войска из Сирии в течение 180 дней. В том же году Луна была среди 52 республиканцев, проголосовавших за выведение американских войск из Сомали.
Даже так любимая Трампом нефть не меняет позиции Луны, и она утверждает: "У Соединенных Штатов буквально одна из самых больших поставок самой чистой нефти во всем мире. Нет причин, по которым нам нужно ехать в такие места, как Саудовская Аравия или даже Венесуэла, чтобы получить эти нефтяные источники".
Взгляды Луны вызывают ненависть у ее оппонентов. Как левых радикалов, так и крайне правых активистов. Как трансегендеров, так и прочих ЛГБТ*-активистов. Как "наживающихся на войне социопатов" и представителей "стран с паршивой экономикой", которым выгодно продолжать конфликт на Украине.
Еще на заре политкарьеры, победив кандидата от Демократической партии Эрика Линна, бывшего старшего советника президента Барака Обамы, она вызвала ярость демократов. И с тех пор ей угрожают смертью. "За прошедшую неделю завели три дела на тех, кто угрожал мне смертью", — как-то написала она в соцсетях…
…А сейчас в США многие прогнозируют начало "сезона охоты" на политиков, Анне Паулине Луне поберечься бы – Трамп, пребывающий в патоке самолюбования, вряд ли ее защитит…
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАУкраинаРоссияЛи Сянь ЛунДональд ТрампВладимир ПутинЕдиная РоссияВВСРеспубликанская партияМненияВладимир Скачковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
